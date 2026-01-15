Ricardo Monreal: "Sin el respaldo del PT y el PVEM, no habrá Reforma Electoral"

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegura que, sin el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no habrá Reforma Electoral, la cual fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El coordinador rechazó que ambos partidos hayan sido vetados de los trabajos para construir el proyecto, pues recordó que el primer bosquejo estuvo a cargo de la Comisión Presidencial, de la cual Morena tampoco fue parte. Mencionó que dicha reforma "no tiene posibilidades de salir", así que el primer acuerdo deberá ser entre ellos.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, asegura que, sin el respaldo del PT y el PVEM, no habrá Reforma Electoral

"Si no tenemos el parecer de los dos partidos o nos falta alguno de ellos, la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir", admitió el coordinador en una entrevista en San Lázaro. Monreal mencionó desconocer las razones por las cuales el PVEM haya decidido no ser parte de la Reforma Electoral, además de reconocer que cualquier postura es respetable.

"No se trata de chantajes, para mí son posiciones respetables las de nuestros aliados, no son incondicionales ellos, están defendiendo sus propios principios y nosotros los respetamos, así que vamos a esperar a que formalmente se presente la iniciativa y ya que se presente vamos a discutir sobre el contenido jurídico y no sobre la nada jurídica… ahora estamos discutiendo la nada jurídica porque no hay nada, solo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado nosotros mismos, pero no tenemos ningún documento formal, no conocemos de esta comunicación del partido verde, queremos caminar juntos y Morena tiene que hacer un gran esfuerzo por mantener la unidad del movimiento y es ese nuestra principal intención", dijo.

"En esa parte el coordinador de Morena en el senado y su servidor fuimos como invitados a escuchar los planteamientos resumidos de esa comisión que trabajó durante estos seis meses, y se plantearon varios escenarios, por ejemplo, ¿qué pasaría se mantienen los 500 diputados pero con una forma de elección distinta?; otro planteamiento fue aplicar la fórmula de mantener 300 de mayoría y 100 de representación proporcional; e incluso otro escenario de 200 y 200, es decir, no sé tiene hasta ahora una definición, simplemente fue una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán hacer consultados los aliados PT y PVEM por qué estas reformas implican una reforma constitucional", menciona Monreal.

Además de que abordaron puntos como la reducción de gastos, voto de mexicanos en el extranjero, fiscalización de gas en campaña, consulta popular y la revocación del mandato. Aprovechando para declarar su desacuerdo con el líder del PT, Reginaldo Sandoval, por expresar que no ve necesaria la reforma porque Morena tiene el poder. "Yo no tengo el poder judicial, ni Morena lo tiene; Morena no tiene el control del Ejecutivo porque la presidenta es muy autónoma y muy demócrata, y yo no tengo el control del poder legislativo porque es un ejercicio plural. No tenemos el control total, simplemente tenemos el ánimo de la población para seguir construyendo y transformando un país", explicó Monreal.

El día jueves 15 de enero de 2026, la Comisión Presidencial de Reforma Político-Electoral comenzará a buscar PT y PVEM para darles a conocer sus conclusiones, e hizo votos porque los aliados logran los consensos.

uD83CuDFDB?uD83DuDDF3? Monreal niega “chantajes” del PT y PVEM



El coordinador de los diputados de @PartidoMorenaMx, @RicardoMonrealA, descartó que las posiciones del @PTnacionalMX y @partidoverdemex frente a la reforma electoral se traten de “chantajes” y señaló que se trata únicamente de… pic.twitter.com/CkgP6sYUKN — Político MX (@politicomx) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui