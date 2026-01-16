¡Alerta! TEMBLOR de esta madrugada en CDMX fue RÉPLICA del SISMO del 2 de enero: SSN

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, miles de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) salieron en pijama a la vía pública debido a que un sismo con epicentro en el estado de Guerrero activó la Alerta Sísmica. Por fortuna, no se trató de un temblor o terremoto grave, sino de un movimiento telúrico de 5.0 puntos, en el municipio de San Marcos.

No obstante, los capitalinos y las autoridades deben estar alertas, pues el siniestro de este viernes fue identificado como la réplica más intensa del movimiento telúrico de 6.5 grados ocurrido el pasado viernes 2 de enero, en la región de la Costa Chica.

El siniestro de esta madrugada fue una réplica. Foto: SSN

El movimiento este 16 de enero se reportó a las 00:42 horas, tiempo del centro de México, lo que provocó la activación de la alerta sísmica de manera preventiva en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). En un primer momento, la magnitud fue estimada en 5.3, sin embargo, minutos después el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ajustó el dato y confirmó que la magnitud final fue de 5.0.

Más de 4 mil 650 réplicas tras el sismo del 2 de enero

De acuerdo con información actualizada por el SSN, hasta la 01:30 horas del 16 de enero, se han contabilizado cuatro mil 657 réplicas del sismo principal registrado el 2 de enero en San Marcos, Guerrero. Entre todos esos movimientos secundarios, el ocurrido la madrugada de este viernes ha sido el de mayor magnitud.

Especialistas señalaron que, aunque este nuevo temblor fue considerado moderado, su percepción fue limitada en comparación con el evento principal, debido a la profundidad y características del reacomodo tectónico, por lo que no se reportaron afectaciones mayores. Hasta ahora, las autoridades no han lanzado alertas, sin embargo, recomiendan a la población estar atentos a los comunicados oficiales del SSN y de Protección Civil, en caso de que se reporte un nuevo siniestro.

Qué es una réplica y por qué pueden continuar

El SSN detalló que una réplica sísmica ocurre cuando las rocas cercanas a la zona donde se produjo el sismo principal sufren un proceso de reacomodo. Este ajuste puede generar desde unos cuantos movimientos secundarios hasta cientos o miles de eventos distribuidos a lo largo de días o incluso semanas.

Por esta razón, las autoridades no descartan que continúen presentándose réplicas en la región de San Marcos durante los próximos días, aunque la mayoría suelen ser de menor intensidad.

