Clima en México HOY 16 de enero: ¡Alerta! Prevén LLUVIAS fuertes, vientos intensos y frío extremo

Ciudad de México.- Este viernes 16 de enero de 2026, las condiciones del clima en México presentarán cambios relevantes que pueden impactar la movilidad, las actividades al aire libre y la seguridad en distintas regiones del país. Desde lluvias intensas hasta vientos fuertes y temperaturas extremas, el panorama meteorológico exige atención para anticipar riesgos y tomar precauciones oportunas a lo largo del día. ¡Aquí la información que debes considerar!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la jornada de este viernes 16 de enero, el nuevo Frente Frío número 29 ingresará por el norte de Chihuahua y Coahuila, donde interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación provocará rachas de viento fuertes a muy fuertes, así como posibles tolvaneras en el norte y noreste del territorio nacional.

Advierten frío en México este viernes 16 de enero. Foto: Conagua

Al mismo tiempo, continuará el evento de viento de componente norte, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. Además, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, junto con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, favorecerán el desarrollo de nubosidad y precipitaciones en varias entidades.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de enero

Se prevén lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, las cuales podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas. En Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla se esperan intervalos de chubascos, mientras que en estados del norte, oriente y sureste del país podrían registrarse lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían ocasionar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. También se advierte la posible presencia de bancos de niebla, que reducirían la visibilidad en carreteras y áreas urbanas.

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan valores elevados de entre 35 y 40°C en zonas de Michoacán y Guerrero. Otras entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, así como las regiones costeras de Oaxaca y Chiapas, registrarán máximas de 30 a 35°C, principalmente durante la tarde.

Por la mañana, el ambiente será muy frío en diversas regiones del país. Se pronostican temperaturas mínimas de hasta -10°C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que valores de entre -5 y 0°C se presentarán en áreas montañosas de Baja California, Sonora, el centro del país y estados del Bajío. En regiones elevadas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)