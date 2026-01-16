Clima HOY viernes 16 de enero de 2026 en la NOCHE: Frente frío número 29 trae LLUVIAS FUERTES a estas regiones

Ciudad de México.- El frente frío número 29 provocará lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos en diversas regiones; conoce cuál es el pronóstico del clima para esta noche de viernes 16 de enero de 2026. Si tienes planes en el exterior, es mejor que consultes el reporte del tiempo que TRIBUNA trae para ti. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas para esta noche y durante las primeras horas del sábado 17 de enero.

Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales. De acuerdo con Conagua, para esta noche de viernes y madrugada de sábado, el frente frío número 29 se desplazará sobre el norte y noreste de México; en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) y lluvias puntuales fuertes, así como intervalos de chubascos.

Durante la noche de hoy continuará el ambiente #Frío a muy frío con #Heladas en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central. Toda la información en https://t.co/L5uki94X7P pic.twitter.com/IyBypOZs2D — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 17, 2026

A su vez, la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 28 se desplazará hacia el oriente del golfo de México; sin embargo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de viento de 60 a 80 km/h. Para mañana, el frente frío número 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional; en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, originará lluvias y chubascos en dichas regiones, con lluvias de fuertes a muy fuertes.

¿Dónde lloverá este viernes 16 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Intervalos de chubascos en:

Zacatecas

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Lluvias aisladas en:

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

San Luis Potosí

Aguascalientes

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 17 de enero de 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital).

Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Nayarit.

??¡No bajes la guardia! El #FrenteFrío 29 entra esta noche por el noreste de #México, dejando #Temperaturas de -10 a 15 grados Celsius en zonas serranas de #Chihuahua, #Coahuila y #Durango.



Revisa más detalles sobre el #Pronóstico para este 17 y 18 de enero.?? pic.twitter.com/HecyMCv9N7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui