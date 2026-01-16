Ciudad de México.- Este 2026 los consumidores en México enfrentarán una serie de ajustes fiscales que harán más caros varios productos y servicios del día a día, derivados de cambios aprobados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Desde los primeros días del año, los impuestos a productos del día a día, como refrescos, cigarros y otros servicios, incrementarán.

Esta subida forma parte de los acuerdos del gobierno para recaudar más impuestos en beneficio de la salud. Así lo mencionó la Secretaría de Hacienda en septiembre pasado cuando presentó el paquete económico 2026, donde mencionó el incremento de impuestos a distintos productos, incluidos los cigarros y hasta el monto a pagar para ingresar a los museos de México.

Cuesta de enero 2026: Suben impuestos a refrescos, cigarros, juegos de azar y hasta museos costarán más

Refrescos y bebidas

Una de las medidas a las que se les ha dado más visibilidad será el incremento del impuesto a refrescos y otras bebidas saborizadas. El IEPS a estos productos pasará de alrededor de 1.64 pesos por litro a más de 3.08 pesos por litro, lo que encarecerá refrescos y bebidas con azúcar o edulcorantes. También se incluyen por primera vez en este impuesto bebidas light o cero que contienen edulcorantes, con un gravamen de 1.50 pesos por litro.

Cigarros y tabaco

Los cigarros fueron los productos más golpeados en el paquete económico; la tasa de IEPS para los cigarros aumentará del 160 por ciento al 200 por ciento del valor del producto, lo que llevará a que muchas cajetillas superen los 100 pesos en su precio final al consumidor. Sin embargo, el aumento del precio del cigarro impacta positivamente la salud al reducir el consumo, disminuyendo enfermedades y muertes por tabaquismo, mientras genera ahorros significativos para los sistemas de salud y las familias.

Juegos de azar

En el caso de casas de apuestas y juegos en línea, los impuestos ad valorem (es decir, sobre el valor de la operación) subirán de 30 por ciento a 50 por ciento, lo que impactará tanto a casinos físicos como a plataformas de apuestas digitales. A su vez, es preocupante, ya que las presiones económicas y el estrés financiero pueden exacerbar los problemas de juego y, a su vez, estos causan graves daños a la salud mental.

Emprendedores y ventas digitales

Los emprendedores y vendedores por internet también verán un cambio: habrá una retención del 10.5 por ciento sobre las ventas realizadas por plataformas digitales como parte de las nuevas obligaciones fiscales para combatir la informalidad. Especialistas recomiendan a las familias planear sus gastos ante el alza de precios.

Museos y zonas arqueológicas

El acceso a museos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) subirá de costo en 2026. La tarifa general pasará de alrededor de 96 pesos a 210 pesos, aunque los mexicanos con credencial de elector tendrán un descuento cercano al 50 por ciento (aproximadamente 104.50 pesos).

La farsa de Sheinbaum uD83DuDCB8



La presidenta sube $3 pesos por litro a refrescos y $1.50 por cigarro con el pretexto de "cuidar la salud". Pero simultáneamente recorta 25% el presupuesto de salud para 2026 uD83EuDD14



¿La verdad? Es puro recaudacionismo desesperado. Las mega obras fallidas de… pic.twitter.com/Cl279pS9X5 — Denise Meade Gaudry® (@DeniseMeadeG) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui