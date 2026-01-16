Ciudad de México.- En los últimos días, las supuestas 'tandas' han sido objeto de conversaciones, ya que diversas publicaciones en redes sociales han generado preocupación entre la ciudadanía al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estaría fiscalizando o incluso multando a las personas que participan en las llamadas tandas, una práctica de ahorro popular ampliamente extendida en México.

Con todo el revuelo hecho por medio de redes sociales y medios de comunicación, la autoridad fiscal salió al paso de estos señalamientos y desmintió categóricamente dicha versión. De acuerdo con el SAT, no existe ningún fundamento legal para afirmar que las tandas sean motivo de auditorías, revisiones o sanciones económicas. La dependencia subrayó que este tipo de esquemas informales de ahorro no forma parte de sus objetivos de fiscalización, ni actualmente ni en el futuro.

¡Cuidado con la tanda! El SAT aclara si puedes tener problemas fiscales con este ahorro informal

Mediante un posicionamiento oficial, el organismo tributario aclaró que no realiza operativos de vigilancia relacionados con los recursos que se manejan en las tandas. Asimismo, precisó que en la actualidad no existe ningún programa o subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a esta práctica.

La dependencia aclaró que las tandas no están sujetas a fiscalización y no representan un riesgo fiscal para quienes participan en ellas. También menciona que las versiones que advierten sobre posibles multas o sanciones carecen de sustento legal y solo buscan alarmar innecesariamente a la población; por ello, hizo un llamado a informarse a través de canales oficiales y a no difundir contenidos que no cuenten con respaldo jurídico.

Con este comunicado, el SAT tiene como propósito frenar la confusión generada en torno a las tandas y enviar un mensaje de tranquilidad a millones de personas que utilizan este sistema de ahorro como una alternativa para organizar sus finanzas personales sin incurrir en incumplimientos fiscales.

En resumen, de acuerdo con el organismo, las tandas no representan señal de alarma debido a que es un dinero que ya pasó un pago de impuestos. Es decir, el dinero acumulado no genera una nueva ganancia, por lo que no hay un seguimiento fiscal que realizar. De este modo, el SAT busca calmar las dudas de la población que generalmente usa el sistema de tandas para ahorrar dinero a lo largo del año.

Aclara el @SATMX que no va a fiscalizar las tandas y digo yo que es una forma muy arcaica y riesgosa de ahorro. pic.twitter.com/5uKOKNZM3E — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui