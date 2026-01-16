Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio algunas recomendaciones para sus jubilados y pensionados sobre algunas medidas de seguridad para el cobro de su pensión en el día 3 de febrero de 2026, que corresponde al segundo pago del año. Con el fin de evitar o prevenir robos, fraudes y errores durante el retiro del dinero, ya que será un gran número de beneficiarios los que acudirán a cajeros automáticos para realizar el retiro de su pensión.

En los primeros días de pago, hay una mayor circulación de efectivo, además de largas filas en los cajeros; esto incrementa el riesgo de incidentes. Por este motivo, el IMSS junto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) proporcionaron algunas medidas de seguridad que debe seguir al momento de hacer el retiro.

Evita problemas con tu pago: medidas de seguridad que debes tomar si eres jubilado o pensionado IMSS

Las principales recomendaciones que debes seguir son:

Evita acudir a cajeros en horario de alta fluencia. No aceptar ayuda de desconocidos. Revisar que el cajero no presente algún dispositivo extraño. Desconfiar de mensajes o letreros pegados en el cajero. Presionar siempre la tecla 'cancelar' al terminar la operación. Preferir cajeros dentro de sucursales bancarias. Mantener discreto el monto retirado.

El IMSS recordó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, además de que reiteró no compartir datos personales, contraseñas ni NIP por teléfono, redes sociales o con terceros, ya que los bancos nunca solicitan información personal por esos medios. Por su lado, la Condusef subrayó que las comisiones deberán aparecer claramente en la pantalla antes de confirmar la transacción; el usuario puede decidir si acepta o no continuar con la operación.

Con estas medidas se busca proteger el bienestar económico de los jubilados y pensionados, garantizando que el pago se realice con seguridad y sin contratiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui