Infonavit 2026: Conoce el LÍMITE DE EDAD para hombres y mujeres para pedir un crédito

Ciudad de México.- Con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha consolidado para este 2026 una serie de ajustes en sus políticas de crédito; uno de ellos es establecer un límite de edad operativo para solicitar un crédito de vivienda, el cual se define a partir de la suma de la edad del solicitante y el plazo del financiamiento.

El Infonavit aplica este límite como parte de sus reglas operativas para garantizar que los créditos se liquiden dentro de un periodo compatible con la edad del solicitante. Este criterio no surge de una restricción directa en la ley, sino de las políticas de crédito que el propio instituto está facultado para emitir; con base en esto, se definen parámetros como edad, plazo y capacidad de pago.

Infonavit 2026: Conoce el límite de edad para hombres y mujeres al pedir un crédito

Edad límite para solicitar el crédito de Infonavit

Para este año 2026, se mantiene la política de equidad que beneficia a las trabajadoras, permitiéndoles un plazo más amplio para pagar su deuda. El límite se determina mediante la suma de tu edad actual más el plazo que elijas para pagar tu crédito; aquí te lo explicamos:

Hombres: La suma de tu edad más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años. Esto significa que, si deseas el plazo máximo de 30 años, debes solicitarlo a más tardar a los 40 años. Si tienes 60 años, tu plazo máximo de pago será de solo 10 años.

Mujeres: La suma de edad más plazo puede llegar hasta los 75 años. Esto permite que una mujer de 45 años aún pueda acceder a un financiamiento de 30 años, o que a los 60 años todavía disponga de un plazo de 15 años para liquidar.

Es necesario dejar en claro que, aunque técnicamente se puede solicitar un crédito cerca de la edad de jubilación, el monto otorgado suele disminuir considerablemente después de los 55 años debido a que el plazo de pago se acorta.

Requisitos para solicitar el crédito

Relación laboral activa: Estar cotizando ante el IMSS como trabajador formal.

Estar cotizando ante el IMSS como trabajador formal. Antigüedad laboral: Se requiere un mínimo de 6 meses de trabajo continuo (anteriormente se pedían lapsos más largos).

Se requiere un mínimo de 6 meses de trabajo continuo (anteriormente se pedían lapsos más largos). Puntuación: Aunque el sistema tradicional de 1,080 puntos sigue vigente para ciertos productos, los nuevos programas de 2026 permiten precalificar con tan solo 100 puntos bajo el modelo T100 si el trabajador percibe entre 1 y 2 salarios mínimos.

Aunque el sistema tradicional de 1,080 puntos sigue vigente para ciertos productos, los nuevos programas de 2026 permiten precalificar con tan solo 100 puntos bajo el modelo T100 si el trabajador percibe entre 1 y 2 salarios mínimos. No tener un crédito vigente: El solicitante no debe ser propietario de una vivienda al momento del trámite.

¿Cómo se determina el monto de tu crédito?

El monto del crédito se calcula con base en el salario, el ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda, la capacidad de pago y el plazo disponible conforme a la edad. El Infonavit establece que la mensualidad no debe exceder un porcentaje del ingreso del trabajador. La tasa de interés es fija durante la vida del crédito y se asigna de acuerdo con el nivel salarial, conforme a las políticas vigentes aprobadas por el consejo de administración.

El Infonavit publica sus reglas de crédito, políticas operativas y la ley que lo regula en portales oficiales del Gobierno Federal. A través de la plataforma 'Mi Cuenta Infonavit', los trabajadores pueden realizar la precalificación y conocer con precisión el plazo y las condiciones que aplican según su edad en 2026.

