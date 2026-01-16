¡Síguenos!
Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2868 de la Lotería Nacional HOY viernes 16 de enero

Hoy es viernes del Sorteo Superior No. 2868 en la Lotería Nacional; TRIBUNA te presenta la lista COMPLETA de ganadores de este 16 de enero

Hoy es viernes del Sorteo Superior No. 2868 en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 16 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2868, el cual festeja los 90 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con la Lotería Nacional, el Instituto Politécnico Nacional fue fundado en 1936 con la misión de impulsar el desarrollo industrial de México. A 90 años de distancia, la institución ha evolucionado de ser una escuela técnica centralizada a una red consolidada con presencia en el 75 por ciento del territorio nacional con más de 90 unidades académicas. "Conmemoramos los 90 años del Instituto Politécniço Nacional, una de las instituciones científicas, tecnológicas y educativas más importantes del país. Su propósito es celebrar la historia, reconocer los avances logrados y proyectar el presente del IPN como líder nacional en innovación, ciencia, tecnología, cultura, deporte e internacionalización".

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40 

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2868

Premio Mayor: 17 millones de pesos

42470

Segundo premio: 1,440,000 pesos

33261

Tercer premio: 275,000 pesos

24315

Cuarto premio: 275,000 pesos

06616

Quinto premio: 275,000 pesos

45866

Sexto premio: 275,000 pesos

56290

Séptimo premio: 144,000 pesos

41335

Octavo premio: 144,000 pesos

55817

Noveno premio: 144,000 pesos

33295

Décimo premio: 144,000 pesos

16262

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

09230

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

40649

Decimotercer premio: 90,000 pesos

18784

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

05546

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

37252

Decimosexto premio: 90,000 pesos

17000

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

22277

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

32834

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

37702

Vigésimo premio: 90,000 pesos

00129

Fuente: Tribuna del Yaqui 

