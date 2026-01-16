Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2868 de la Lotería Nacional HOY viernes 16 de enero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 16 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2868, el cual festeja los 90 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
De acuerdo con la Lotería Nacional, el Instituto Politécnico Nacional fue fundado en 1936 con la misión de impulsar el desarrollo industrial de México. A 90 años de distancia, la institución ha evolucionado de ser una escuela técnica centralizada a una red consolidada con presencia en el 75 por ciento del territorio nacional con más de 90 unidades académicas. "Conmemoramos los 90 años del Instituto Politécniço Nacional, una de las instituciones científicas, tecnológicas y educativas más importantes del país. Su propósito es celebrar la historia, reconocer los avances logrados y proyectar el presente del IPN como líder nacional en innovación, ciencia, tecnología, cultura, deporte e internacionalización".
¿Cuánto puedes ganar?
PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
Premio por serie: 8.5 millones de pesos
Costo del cachito: $40
Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2868
Premio Mayor: 17 millones de pesos
42470
Segundo premio: 1,440,000 pesos
33261
Tercer premio: 275,000 pesos
24315
Cuarto premio: 275,000 pesos
06616
Quinto premio: 275,000 pesos
45866
Sexto premio: 275,000 pesos
56290
Séptimo premio: 144,000 pesos
41335
Octavo premio: 144,000 pesos
55817
Noveno premio: 144,000 pesos
33295
Décimo premio: 144,000 pesos
16262
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
09230
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
40649
Decimotercer premio: 90,000 pesos
18784
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
05546
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
37252
Decimosexto premio: 90,000 pesos
17000
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
22277
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
32834
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
37702
Vigésimo premio: 90,000 pesos
00129
Fuente: Tribuna del Yaqui