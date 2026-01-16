Sismo de magnitud 5.0 sacude a México en la madrugada, el SAT reporta recaudación récord en 2025 y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 16 de enero, conoce que se registró un sismo de magnitud 5.0 la madrugada de este día.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

El SAT reporta recaudación récord en 2025

Los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron seis billones 45 mil 795 millones de pesos en 2025, un aumento de 4.8 por ciento en términos reales en comparación con el año previo, reportó la Secretaría de Hacienda.

Sismo de magnitud 5.0 sacude a México en la madrugada

Un sismo de magnitud 5.0, con epicentro a 19 kilómetros al sur de San Marcos, Guerrero, se registró la madrugada de este día. El movimiento activó la alerta sísmica en varios estados y se percibió de manera leve en la Ciudad de México. Hasta el momento, no se reportan daños, informó la presidenta Claudia Sheinbaum a través de redes sociales.

México podría perder la certificación de país libre de sarampión

México está en riesgo de perder la certificación de país libre de sarampión otorgada por la OMS, ya que está por cumplirse un año del primer brote sin que el virus haya sido erradicado. Hasta el momento se han registrado más de 6 mil 700 casos, de los cuales el 5 por ciento continúa activo, alertó la Secretaría de Salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui