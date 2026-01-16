SISMO en CDMX: Sheinbaum reporta saldo BLANCO tras temblor que activó la Alerta Sísmica

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 16 de enero de 2026, al inicio de su encuentro con medios de comunicación, la mandataria informó sobre el sismo que alarmó a los habitantes del Valle de México durante la madrugada.

Ante medios de comunicación reunidos, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que, hasta el momento, no se reportan daños tras el temblo registrado durante la madrugada de este viernes, con epicentro en San Marcos, estado de Guerrero. Según reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 00:42 horas, tiempo local, y fue percibido en distintas regiones del país, lo que llevó a la activación preventiva de sistemas de emergencia.

La presidenta Sheinbaum Pardo informó preliminarmente sobre el sismo. Foto: Facebook

En la previa, en un mensaje difundido en redes sociales durante la madrugada, la mandataria precisó que, hasta el primer corte de información, no se reportaban afectaciones a personas ni a infraestructura en las zonas donde se sintió el sismo, principalmente, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, la información técnica fue actualizada y se confirmó que la magnitud final fue de 5.0.

Activación del protocolo de Protección Civil

De acuerdo con la presidenta, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó de inmediato el protocolo de revisión tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en las zonas cercanas al epicentro en Guerrero. Las acciones incluyeron recorridos de supervisión en inmuebles, vialidades y puntos estratégicos, con el objetivo de descartar cualquier daño estructural.

Como parte de las medidas preventivas, autoridades federales y estatales mantuvieron comunicación constante durante las horas posteriores al sismo. En la capital del país se activó la alerta sísmica, lo que provocó desalojos preventivos en algunos puntos, sin que se reportaran incidentes posteriores.

Monitoreo en Guerrero y regiones cercanas

En Guerrero, autoridades estatales informaron que se realizaron inspecciones en municipios cercanos al epicentro, sin detectar daños materiales ni personas lesionadas. La vigilancia se mantuvo activa durante la madrugada debido a que se trata de una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Las autoridades reiteraron que, aunque el sismo fue perceptible, su profundidad y magnitud no generaron condiciones para afectaciones mayores.

Los trabajos de monitoreo continuaron de forma preventiva para garantizar la seguridad de la población.

Como parte del seguimiento al evento, instancias federales informaron que no se esperan variaciones en el nivel del mar, por lo que se descartó cualquier riesgo de tsunami tras el sismo ocurrido frente a la costa de Guerrero. Esta información permitió mantener la calma en zonas costeras y reforzar la comunicación oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'