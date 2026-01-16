Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 16 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 16 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Esta mañana, a las 15:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, miembros del Sindicato de la UAM marcharán de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, hasta la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios. En defensa del contrato colectivo de trabajo, para exigir el 30 por ciento de aumento al salario, 20 por ciento al tabulador y un alto a las violaciones a sus derechos laborales.

Por otra parte, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes del Frente por la Vivienda Joven en República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico. Otorgarán una rueda de prensa para hablar sobre los cambios que quieren realizar al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual será votada el lunes 19 de enero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Marchas y Movilizaciones para este viernes 16 de enero

Un poco más tarde, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán la Sociedad Cannábica en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 4:20), Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro. Evento político-cultural Iztapalapa Suena Vol. 10, con la finalidad de alzar la voz por los derechos de las personas usuarias de cannabis, por una regulación justa de esta planta en México y por el derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, a las 17:00 horas, en la alcaldía Tlalpan, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México se verá en la Plaza del Bolero Armando Manzanero, Moneda y Francisco I. Madero, Col. Tlalpan Centro I. Asamblea de Comercio en Vía Pública de la Ciudad de México, en la que discutirán sus propuestas para el Proyecto de Plan General de Desarrollo 2025-2045.

Fuente: Tribuna del Yaqui