Vivienda para el Bienestar: Este es el salario que debes tener para ser beneficiario y obtener una casa

Ciudad de México.- El programa de Vivienda para el Bienestar sigue estando activo durante el 2026. Es una de las principales estrategias del Gobierno Federal para tener un mejor acceso a una vivienda digna. Conoce la cantidad de salarios mínimos que debes ganar para obtener una casa.
El Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) buscan beneficiar a personas con ingresos bajos que no cuentan con casa propia; aunque cada dependencia tiene reglas diferentes, las dos comparten un criterio clave: el nivel de ingresos permitido para acceder al programa, requisito que define quiénes pueden registrarse y aspirar a recibir una vivienda en el esquema social.
Para ser considerado beneficiario, las personas deben percibir entre uno y dos salarios mínimos, además de contar con un empleo formal, requisito que aplica para aspirantes a beneficiarios tanto en Infonavit como en Conavi.
El objetivo es priorizar a la población con menores ingresos y con mayor dificultad para acceder a créditos hipotecarios tradicionales, lo que lo lleva a estar dirigido a personas trabajadoras con o sin afiliación a institutos de vivienda, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada dependencia.
Infonavit mantiene un proceso específico para seleccionar a los beneficiarios del programa solo pueden participar personas que sean derechohabientes es decir trabajadores con empleo formal.
Aparte del ingreso máximo permitido, otros requisitos son:
- No contar con vivienda propia
- No haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda
- Tener un empleo formal activo
Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó recientemente que los requisitos para solicitar un crédito disminuyeron de forma significativa; actualmente, los trabajadores solo necesitan un mínimo de seis meses para acceder e iniciar el trámite. Posteriormente, el instituto valida la información y da una respuesta sobre la validación del crédito.
En el caso de Conavi, que opera para personas que no son derechohabientes de institutos de vivienda como Infonavit o Fovissste. El proceso se basa en registros presenciales en módulos que la propia comisión instala en distintas regiones del país.
Los requerimientos principales son (además de ganar uno o dos salarios mínimos):
- Tener más de 18 años
- En caso de ser menos de edad, contar con dependientes ecomónicos
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM, u otro instituto estatal o municipal
- No haber recibido apoyos de vivienda de Conavi
- Residir en una zona considerada prioritaria
- No contar con vivienda propia
El registro se realiza exclusivamente en los módulos que instala la comisión, los cuales se anuncian de manera oficial. El titular de Conavi, Rodrigo Chávez, dio a conocer que se abrirán nuevos registros más adelante.
Para quienes estén interesados en el programa Viviendas para el Bienestar, deben identificar si son derechohabientes del Infonavit o si deben acudir a Conavi, ya que ambos registros son distintos.
