Ciudad de México.- El programa de Vivienda para el Bienestar sigue estando activo durante el 2026. Es una de las principales estrategias del Gobierno Federal para tener un mejor acceso a una vivienda digna. Conoce la cantidad de salarios mínimos que debes ganar para obtener una casa.

El Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) buscan beneficiar a personas con ingresos bajos que no cuentan con casa propia; aunque cada dependencia tiene reglas diferentes, las dos comparten un criterio clave: el nivel de ingresos permitido para acceder al programa, requisito que define quiénes pueden registrarse y aspirar a recibir una vivienda en el esquema social.

Vivienda para el Bienestar: Este es el salario que debes tener para ser beneficiario y obtener una casa

Para ser considerado beneficiario, las personas deben percibir entre uno y dos salarios mínimos, además de contar con un empleo formal, requisito que aplica para aspirantes a beneficiarios tanto en Infonavit como en Conavi.

El objetivo es priorizar a la población con menores ingresos y con mayor dificultad para acceder a créditos hipotecarios tradicionales, lo que lo lleva a estar dirigido a personas trabajadoras con o sin afiliación a institutos de vivienda, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada dependencia.

Infonavit mantiene un proceso específico para seleccionar a los beneficiarios del programa solo pueden participar personas que sean derechohabientes es decir trabajadores con empleo formal.

Aparte del ingreso máximo permitido, otros requisitos son:

No contar con vivienda propia

No haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda

Tener un empleo formal activo

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó recientemente que los requisitos para solicitar un crédito disminuyeron de forma significativa; actualmente, los trabajadores solo necesitan un mínimo de seis meses para acceder e iniciar el trámite. Posteriormente, el instituto valida la información y da una respuesta sobre la validación del crédito.

En el caso de Conavi, que opera para personas que no son derechohabientes de institutos de vivienda como Infonavit o Fovissste. El proceso se basa en registros presenciales en módulos que la propia comisión instala en distintas regiones del país.

Los requerimientos principales son (además de ganar uno o dos salarios mínimos):

Tener más de 18 años

En caso de ser menos de edad, contar con dependientes ecomónicos

No ser derechohabiente de Infonavit , Fovissste , Pemex , ISSFAM , u otro instituto estatal o municipal

, , , , u otro instituto estatal o municipal No haber recibido apoyos de vivienda de Conavi

Residir en una zona considerada prioritaria

No contar con vivienda propia

¡Tu hogar propio puede ser una realidad! uD83CuDFE0



Gracias al Programa de Vivienda para el Bienestar, el camino hacia tu patrimonio es más fácil, con requisitos sencillos y trámites accesibles.



Sé parte de este programa, regístrate aquí: https://t.co/Zfjv614d4E. pic.twitter.com/cRlGurOfHa — Infonavit (@Infonavit) January 13, 2026

El registro se realiza exclusivamente en los módulos que instala la comisión, los cuales se anuncian de manera oficial. El titular de Conavi, Rodrigo Chávez, dio a conocer que se abrirán nuevos registros más adelante.

Para quienes estén interesados en el programa Viviendas para el Bienestar, deben identificar si son derechohabientes del Infonavit o si deben acudir a Conavi, ya que ambos registros son distintos.

Fuente: Tribuna del Yaqui