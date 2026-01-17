Clima HOY sábado 17 de enero de 2026 en la NOCHE; estos son los estados donde LLOVERÁ

Ciudad de México.- ¿Quieres saber qué estados de la República Mexicana serán afectados por el frente frío núm. 29? En TRIBUNA te invitamos a que te mantengas bien informado sobre el pronóstico del clima para la noche de este sábado 17 de enero de 2026. Si tienes planes para salir hoy, es muy importante que conozcas el más reciente reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además te diremos cuál es el pronóstico para las primeras horas del domingo 18 de enero.

De acuerdo con el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la fuente oficial del Gobierno de México, el frente frío núm. 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del país, en combinación con una vaguada en altura, además de que ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. También se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en estados del occidente, sur y sureste mexicano.

¿Dónde lloverá la noche de este sábado 17 de enero de 2026?

Chubascos:

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), lluvias fuertes en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz (Huasteca Baja y Capital).

Lluvias puntuales muy fuertes:

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:

Estados del occidente, sur y sureste mexicano, adicionalmente la península de Yucatán.

Se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes para entidades del oriente, centro y sureste de #México, así como en regiones de la #PenínsulaDeYucatán. Más información en el #Pronóstico general vespertino ??https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/oydZq3pzmj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 18, 2026

¿Cuál es el pronóstico del clima para el domingo 18 de enero de 2026 en Sonora?

Para las primeras horas del domingo 18 de enero de 2026 se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en Sonora. Además de un cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvias. Por la mañana se percibirá un ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con heladas en sierras del estado, mientras que por la tarde se espera un ambiente templado, con viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h.

