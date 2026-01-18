Clima en México HOY 18 de enero: Frente Frío 29 traerá lluvias intensas y frío extremo

Ciudad de México.- Este domingo, las condiciones del clima en México requerirán mayor atención, especialmente para quienes planean viajar, realizar actividades al aire libre o viven en zonas con historial de lluvias y descenso de temperaturas. La combinación de un Frente Frío activo, lluvias intensas y rachas de viento fuertes podría generar afectaciones, por lo que es recomendable mantenerse informado y tomar precauciones desde las primeras horas del día. ¡Aquí más información!

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo el Frente Frío número 29, en interacción con su masa de aire polar, será el principal sistema que influirá en el clima nacional este domingo. Este fenómeno favorecerá un ambiente muy frío en entidades del oriente de la Mesa del Norte, la Mesa Central —incluido el Valle de México— y zonas del centro y sur del litoral del golfo de México.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Además, se espera la formación de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y áreas urbanas. Uno de los efectos más relevantes será el evento de 'Norte', con rachas de viento que alcanzarán intensidades muy fuertes a intensas, especialmente en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde podrían registrarse velocidades de hasta 120 kilómetros por hora.

En Veracruz, las rachas oscilarán entre 80 y 100 kilómetros por hora, mientras que en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora. Estas condiciones también generarán oleaje elevado en las costas de dichas entidades. De forma simultánea, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de volcanes como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca, debido a las temperaturas gélidas en zonas de gran altitud.

Pronóstico de lluvias para hoy en México

Las lluvias serán uno de los principales riesgos meteorológicos de la jornada. Se esperan lluvias muy fuertes a intensas en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían acumular entre 75 y 150 milímetros (mm). En zonas de Puebla y Veracruz, las precipitaciones serán fuertes a muy fuertes, con acumulados relevantes.

También se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en estados del occidente y centro del país como Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (Edomex), Guerrero y Yucatán. En otras entidades, entre ellas Ciudad de México (CDMX), Querétaro y Tlaxcala, se esperan lluvias aisladas. Estas precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/mLYp8kJ4wt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 18, 2026

Pronóstico de temperaturas para este domingo

En cuanto a las temperaturas máximas, el contraste térmico será notable. En estados del Pacífico como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, así como en zonas costeras de Oaxaca y Chiapas, se esperan valores elevados que oscilarán entre los 35 y 40°C. En Baja California Sur, las máximas se ubicarán entre los 30 y 35°C.

Por otro lado, durante la mañana persistirán temperaturas mínimas extremas. En zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango, los valores podrían descender hasta entre -10 y -5°C, mientras que en regiones altas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan heladas con temperaturas de hasta 0 grados. En el centro del país, incluyendo Ciudad de México, las mínimas oscilarán entre 0 y 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)