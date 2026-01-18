Clima HOY domingo 18 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS INTENSAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de domingo 18 de enero de 2026 se esperan lluvias puntuales intensas y lluvias fuertes en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del lunes 19 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de domingo 18 de enero, el frente frío número 29 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, propiciando lluvias puntuales; también propiciará lluvias muy fuertes. Además, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí el reporte completo de dónde lloverá:

uD83EuDD76?? #Pronóstico de #Temperaturas mínimas y #Heladas, para la madrugada del lunes, 19 de enero, en la República Mexicana ?? pic.twitter.com/l9un9WL5eI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 19, 2026

¿Dónde lloverá este domingo 18 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias muy fuertes en:

Tabasco

Veracruz (Los Tuxtlas)

Lluvias fuertes en:

Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Campeche

Quintana Roo

Chubascos en:

Hidalgo (Sierra de Tenango)

Yucatán

Asimismo, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, incluido el valle de México.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 19 de enero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Se pronostican #Lluvias muy fuertes a puntuales intensas en regiones de #Oaxaca, #Veracruz y #Tabasco, así como #EventoDeNorte de muy fuerte a intenso en el #GolfoDeMéxico, istmo y #GolfoDeTehuantepec, para las próximas horas. Más información en ??https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/Dvqoj2jDsj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua