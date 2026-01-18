Clima HOY domingo 18 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS INTENSAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de domingo 18 de enero de 2026 se esperan lluvias puntuales intensas y lluvias fuertes en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del lunes 19 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.
De acuerdo con Conagua, para esta noche de domingo 18 de enero, el frente frío número 29 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, propiciando lluvias puntuales; también propiciará lluvias muy fuertes. Además, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí el reporte completo de dónde lloverá:
¿Dónde lloverá este domingo 18 de enero de 2026 en la noche?
Lluvias muy fuertes en:
- Tabasco
- Veracruz (Los Tuxtlas)
Lluvias fuertes en:
- Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)
- Campeche
- Quintana Roo
Chubascos en:
- Hidalgo (Sierra de Tenango)
- Yucatán
Asimismo, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, incluido el valle de México.
¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 19 de enero de 2026?
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua