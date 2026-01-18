Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1731 de Lotería Nacional, HOY domingo 18 de ENERO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 18 de enero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1731, que hace alusión a los 75 años del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr).
Es importante que estés enterado de que para esta rifa se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 15 de enero se realizará el Sorteo Zodiaco número 1732.
"La historia del SITATYR comienza con la historia misma de la televisión en México. Durante 1950, el país se prepara para dar un paso decisivo hacia la modernidad. El 1° de septiembre, millones de mexicanos presencian algo nunca antes visto: la primera transmisión oficial de televisión en nuestro territorio, durante el IV Informe del presidente Miguel Alemán Valdés", señala el boletín de la Lotería Nacional.
GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1731 de hoy 18 de enero
Premio Mayor: 7 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui