Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1731 de Lotería Nacional, HOY domingo 18 de ENERO

Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1731 en la Lotería Nacional; TRIBUNA te presenta la lista COMPLETA de ganadores de este domingo 18 de enero de 2026

Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1731 en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 18 de enero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1731, que hace alusión a los 75 años del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr).

Es importante que estés enterado de que para esta rifa se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 15 de enero se realizará el Sorteo Zodiaco número 1732.

"La historia del SITATYR comienza con la historia misma de la televisión en México. Durante 1950, el país se prepara para dar un paso decisivo hacia la modernidad. El 1° de septiembre, millones de mexicanos presencian algo nunca antes visto: la primera transmisión oficial de televisión en nuestro territorio, durante el IV Informe del presidente Miguel Alemán Valdés", señala el boletín de la Lotería Nacional.

GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1731 de hoy 18 de enero

Premio Mayor: 7 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

