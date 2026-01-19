Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (SSA) poblana informó la detección de sarampión a una mujer de 30 años de edad, quien afirmó que se encuentra estable y en aislamiento domiciliario. Luego de que Puebla confirmara su primer caso, el sarampión se extendió por todo México y, basado en los informes más recientes de vigilancia epidemiológica a principios de 2026, la SSA reporta contagios verificados con un repunte significativo de sarampión en México.

Al 18 de enero de 2026 se han reportado 17 mil 267 casos de sarampión a nivel nacional, de los cuales se han confirmado siete mil 131. La Secretaría de Salud Federal detalla que los casos confirmados son en los 32 estados del país y 252 municipios. El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años de edad, seguido del grupo de 5 a 9 años y de 25 a 29 años.

ALERTA NACIONAL: México enfrenta brote de sarampión, las autoridades piden a la población vacunarse

En lo que va de 2026, Jalisco es la entidad con mayor número de casos confirmados de sarampión, al sumar 357. En segundo lugar se ubica Chiapas con 461 casos confirmados, mientras que Ciudad de México ocupa el tercer puesto con 78 casos. Hasta el momento suman 24 muertes por sarampión. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de la vacunación: "Hay suficientes vacunas. Pedimos a toda la población que vaya a vacunarse, particularmente los niños y las niñas, y están en todos los centros de salud", refirió.

Vacuna contra el sarampión

En México, la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) se aplica en dos dosis: la primera a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses. Por su parte, la vacuna SR (sarampión, rubeola) se aplica en personas de 10 años y más que no cuenten con 2 dosis de SRP o SR.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva, al toser o estornudar de una persona infectada. Aunque es muy contagiosa, la buena noticia es que puede prevenirse de manera efectiva. Tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días y se caracteriza por ocasionar fiebre, conjuntivitis, inflamación de las mucosas nasales, tos y manchas pequeñas con un centro blanco o blanco azulado.

El salpullido suele aparecer en la cara y detrás de las orejas, desde donde se extiende hacia el pecho y la espalda para finalizar en los pies. Puede llegar a causar la muerte al derivar, en casos graves, en neumonía o encefalitis, entre otras. Por ello, la autoridad llama a vacunar a niños, adultos mayores y pacientes de enfermedades crónicas.

El sarampión no es una enfermedad del pasado.

