Clima en México HOY: Pronostican LLUVIAS fuertes y bajas TEMPERATURAS este lunes 19 de enero

Ciudad de México.- Este lunes 19 de enero de 2026, el clima en México presentará condiciones que requieren atención a lo largo del día. Aunque en algunas regiones se mantendrá el ambiente cálido, en otras se prevén lluvias intensas, rachas de viento fuertes y temperaturas muy bajas durante la mañana y la noche. Estos contrastes pueden afectar traslados, actividades al aire libre y zonas vulnerables, por lo que es importante conocer el pronóstico completo y tomar precauciones.

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque el Frente Frío número 29 se desplazará sobre el mar Caribe sin impactar directamente al territorio nacional, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México. Esto favorecerá un evento de viento de componente norte, especialmente intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde se esperan rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

En las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el viento también se presentará, con rachas que oscilarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora. Además, un canal de baja presión sobre el sureste del país, combinado con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y del océano Pacífico, favorecerá el desarrollo de lluvias en diversas entidades. A esto se suma la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste del país durante la tarde, lo que generará más rachas de viento en esas regiones.

Pronóstico de lluvias para hoy

Durante este lunes, se prevén lluvias puntuales fuertes en zonas específicas de Veracruz, principalmente en la región Olmeca, así como en Oaxaca y Chiapas. Estas precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar encharcamientos, posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas.

También se esperan intervalos de chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur del país, como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de algunas regiones de Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. En otras entidades, como Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán, podrían registrarse lluvias aisladas.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

En contraste con las lluvias y el frío matutino, durante la tarde se mantendrá un ambiente caluroso en varias regiones del país. Se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas. En Baja California Sur y el sur de Sonora, las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 35°C.

Por otro lado, el ambiente frío a muy frío continuará en zonas serranas del norte y centro del país. Se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, mientras que en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las mínimas podrían descender hasta los cero grados. En áreas altas de la Ciudad de México y Morelos, las temperaturas oscilarán entre 0 y 5°C, con posibilidad de heladas y bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)