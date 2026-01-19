El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene solo esta semana para liquidar deuda con el SAT

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene solo esta semana para liquidar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 51 mil millones de pesos; así lo dio a conocer la mañana de este lunes 19 de enero de 2026 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser cuestionadas sobre qué acciones se tomarán en caso de que Salinas Pliego no liquide los adeudos fiscales que tiene con el SAT. La presidenta expresó esperar "que pague", ya que, de esta forma, al realizarlo, podría solicitar un ajuste.

"Se enviaron los requerimientos de cobro; se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado, y a partir del viernes ya surten efectos. El Código Fiscal de la Federación establece que, a partir de que surte efectos esta notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días para pagar, que sería esta semana", detalló el funcionario durante la conferencia matutina Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.

El funcionario también señaló que el pasado jueves 15 de enero del 2026 se le notificó que tiene esta semana para pagar su adeudo de impuestos; se realizó la notificación formal, además de señalar que, de realizarse el pago, podría solicitar un ajuste de hasta el 39 por ciento.

Salinas Pliego dio a conocer que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para argumentar que él y su grupo empresarial son víctimas de "un acoso sistemático por parte del gobierno de México", donde incluye la persecución en lo fiscal, judicial y administrativa, con el objetivo de atacar "a quienes pensamos distinto y levantamos la voz".

Por otra parte, Sheinbaum reveló que el SAT ya había notificado a las empresas de 'Grupo Salinas' para el pago de impuestos, además de rechazar que el cobro sea parte de una persecución política de su gobierno, como lo expresó el empresario ante la CIDH.

"No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido", comentó la presidenta mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui