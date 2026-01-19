Explican el aterrizaje del avión militar de EU en Toluca y Sheinbaum defiende a hijo de AMLO: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 19 de enero de 2026, conoce que la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el aterrizaje del avión militar de EU en Toluca.

Claudia Sheinbaum defiende al hijo del expresidente AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, solo tuvo un cargo honorífico en la construcción del Tren Interoceánico, y señaló que la responsabilidad técnica corresponde a los ingenieros que supervisaron la obra.

La gobernadora general de Canadá se reunirá con Sheinbaum

La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, visitará México del 19 al 21 de enero de 2026. Durante su estancia, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países.

Explican el aterrizaje del avión militar de EU en Toluca

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la presencia en México del avión militar de origen estadounidense hace unos días estaba pactada desde octubre como parte de un acuerdo para capacitación. Además, aclaró que no tuvo que ser aprobado por el Senado de la República.

