ICE emite alerta de captura contra exagente federal de México por nexos con 'El Mayo' Zambada

Ciudad de México.- Este fin de semana, un expolicía federal mexicano al servicio de la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael 'El Mayo' Zambada fue incluido en la lista de los más buscados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo a la cuenta de X de ICE, en su lista está Omar Guillermo Cuén Lugo, a quien las autoridades del vecino país del norte requieren por formar parte del Cártel de Sinaloa.

Según los semanarios Zeta, de Baja California, y Ríodoce, de Sinaloa, Cuén Lugo es conocido en el mundo criminal como 'El Compa Omar', y durante años realizaba el transporte de enervantes desde Culiacán hacia Estados Unidos, pasando por Baja California. De acuerdo a la ficha de búsqueda, las últimas ubicaciones de Cuén Lugo han sido Tijuana, Baja California y Los Ángeles, California.

En octubre de 2010, 'El Compa Omar' fue arrestado por efectivos de la Policía Estatal Preventiva de Baja California con 440 gramos de cocaína; dos armas de fuego calibre nueve milímetros, dos pistolas 38 súper, una calibre 45; dos cargadores y 109 cartuchos útiles, así como un automóvil.

En febrero de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Omar Guillermo junto con 10 integrantes del Cártel de Sinaloa y ejerció acción penal en su contra por posesión de armas y drogas; sin embargo, se desconoce cuándo quedó en libertad.

Según documentos difundidos por el ICE, 'El Compa Omar' se desempeñó como coordinador de rutas y supervisor de cargamentos de droga, funciones que requieren tanto acceso institucional como conocimiento de los mecanismos de vigilancia y tráfico transfronterizo. Su papel dentro de la organización criminal, se dice, estaba más alineado con la facción de la familia Zambada, aunque se desconoce si ahora, en medio de la guerra entre 'Los Chapitos' y 'La Mayiza', aún sigue en el mismo bando.

"El sujeto estuvo procesado penalmente, sin que se conozca cómo es que obtuvo su libertad", destacó Zeta, tras resaltar que durante su arresto amenazó a los agentes policiales que sicarios acudirían a Tijuana "para matar a uniformados y a personas civiles en plazas comerciales y centros de rehabilitación". Se desconoce la situación legal de Omar Guillermo Cuén Lugo antes de ser incluido en la lista de los más buscados por ICE.

CARTEL DRUG TRAFFICKER WANTEDuD83DuDEA8



Omar Guillermo Cuen-Lugo is a former Mexican Federal Police officer.



He’s wanted for overseeing cocaine trafficking shipments from Mexico into the U.S. for the Sinaloa Cartel.



His last known locations are Tijuana, Mexico, and Los Angeles. pic.twitter.com/DCRRiBgede — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui