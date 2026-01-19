Los 6 mejores detectores de contenido creado con IA

En numerosos ámbitos, es muy importante saber si el contenido lo ha creado una IA o un autor real. Por eso, hoy en día son muy importantes los programas que pueden reconocer el material generado automáticamente. Esto facilita el trabajo de los revisores y permite identificar a los infractores en los ámbitos de la educación, el periodismo, la redacción publicitaria, la investigación científica y otros campos. En este artículo hablaremos de los mejores detectores de IA que se utilizan actualmente.

Criterios para elegir un detector de contenido generado por IA

Para cualquiera que necesite detectar contenido generado por IA, es importante elegir un programa que ofrezca los resultados más eficaces. Por lo tanto, a la hora de elegirlo, hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

Precisión en la detección de la IA: es necesaria para descartar resultados erróneos, tanto positivos como negativos;

Multilingüismo: el detector de IA debe funcionar con diferentes idiomas, si este punto es relevante para su trabajo;

Interfaz: debe ser sencilla y comprensible para usted, con un menú desplegable en el que se muestren todas sus funciones, lo que facilitará considerablemente el trabajo y el uso del detector;

Rendimiento: si tiene que analizar grandes volúmenes de contenido, la velocidad de verificación será muy importante;

Volumen: es importante saber cuál es el volumen máximo que puede verificar en una sola ejecución del detector;

La presentación de un informe analítico con explicaciones de los resultados obtenidos ayuda al verificador a comprender más profundamente la razón por la que se generó el contenido o parte de él;

Confidencialidad: debe asegurarse de que el material que está verificando no sea accesible a terceros, ya que no se almacenará.

Después de analizar todos los puntos principales de la eficacia del detector, podrá elegir la opción más adecuada.

Detector n.º 1: capacidades y precisión

Hoy en día, muchos usuarios se decantan por el detector Smodin. Esta preferencia se debe a las siguientes razones:

Multifuncionalidad: el detector es capaz de verificar el vocabulario, la sintaxis y la estilística tanto de secciones individuales del material como del conjunto en su totalidad;

La alta precisión de la verificación permite identificar claramente las partes del material que han sido generadas por IA;

Se ofrece soporte multilingüe, lo que permite verificar material en diferentes idiomas;

La interfaz es muy intuitiva e incluye muchas opciones para un uso cómodo y eficaz;

la alta velocidad de verificación permite analizar grandes volúmenes de material en poco tiempo;

El uso del detector es gratuito, por lo que no necesitará realizar ninguna inversión financiera para su trabajo.

Esta combinación de ventajas hace que el detector Smodin sea líder entre otros servicios similares.

Detector n.º 2: uso en la educación

Turnitin se considera la herramienta más popular y cómoda en el ámbito académico. Solo las instituciones educativas tienen acceso a ella. Se utiliza para evaluar los trabajos de los estudiantes en la mayoría de las universidades del mundo.

Proporciona doble verificación, lo que reduce los falsos positivos y falsos negativos. El nivel de error del detector es del 1 %. Esto es de vital importancia para las universidades, donde una acusación falsa puede costarle al estudiante la expulsión. El detector está presente en los sistemas educativos, que obtienen los resultados de la verificación del texto inmediatamente después de que el estudiante entrega el trabajo. Pero, desde el punto de vista del estudiante, se trata de un programa excesivamente cerrado, en el que no es posible verificarse a uno mismo antes de entregar el texto.

Detectores n.º 3-n.º 6: puntos fuertes y ámbitos de aplicación

Además de Turnitin y Smodin, existen otros detectores en el mercado. Algunos funcionan muy bien con código, otros con tesis doctorales y otros con contenido web. Veamos con más detalle los últimos detectores:

Copyleaks ofrece una amplia funcionalidad que permite incluso analizar el código fuente, lo cual es importante para las empresas de TI y las universidades técnicas. Funciona muy bien con el reconocimiento de textos humanizados. Originality.ai funciona muy bien con contenido web, textos SEO y publicidad de marketing. Detecta textos incluso cuando una persona reescribe frases completas para ocultar la generación. Sapling AI Detector se especializa en textos cortos y es adecuado para controlar la calidad de la atención al cliente y el CRM. Analiza mensajes cortos y correos electrónicos. ZeroGPT ofrece una interfaz muy sencilla y un manejo fácil. Es adecuado para revisar ensayos, publicaciones y artículos largos.

Cada detector tiene sus ventajas y desventajas. Y cada uno de ellos se puede utilizar en diferentes ámbitos de la vida. Lo importante es comprender que el detector no siempre puede indicar con exactitud si el trabajo lo ha escrito una persona o una máquina. Al fin y al cabo, a veces una persona puede tener los mismos patrones de pensamiento que una máquina.

Cómo elegir la herramienta óptima para la tarea

La elección del detector depende, ante todo, del equilibrio entre la especificidad del contenido, la precisión y el coste. Para estudiantes, autónomos y aquellos que trabajan con diferentes idiomas, Smodin es una opción excelente. Admite más de 100 idiomas y resalta fácilmente los elementos generados por la red neuronal.

Para webmasters y especialistas en SEO, Originality.ai es una buena opción. Puede cometer errores, pero es más fácil para las empresas minimizar riesgos y obligar al redactor a reescribir el texto. Para las instituciones educativas, Copyleaks y Turnitin son adecuados. Y para una verificación rápida de la correspondencia, Sapling AI Detector es una excelente opción.

Tabla comparativa de precisión y coste

Para comprender qué herramientas funcionan con mayor precisión y, al mismo tiempo, no tienen un coste desorbitado, vale la pena estudiar la tabla.

Si necesita una herramienta cómoda para verificar diferentes textos, Smodin es la opción ideal. Tiene una suscripción asequible y ofrece muchas otras herramientas para trabajar. Además, si es estudiante y no puede acceder a Turnitin, esta herramienta sustituirá al detector, garantizando una verificación de alta precisión. En general, Smodin puede ser un sustituto completo de cualquiera de los detectores.