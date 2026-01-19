Pensión Mujeres Bienestar: Este es el CALENDARIO de pagos para el bimestre enero-febrero 2026

Ciudad de México.- La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales que forman parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. Te compartimos el calendario de pagos para el bimestre enero-febrero 2026, en el cual los depósitos se realizarán de manera escalonada y se organizarán alfabéticamente por el primer apellido de cada beneficiaria.

Las mujeres inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar reciben un apoyo bimestral de $3,100 pesos. El depósito se hará en un solo pago; se entrega de manera directa a cada beneficiaria que cuente con un registro activo y tarjeta bancaria vigente. El programa va dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad que residen en México; este apoyo busca brindar un ingreso periódico antes de la incorporación a la Pensión para Personas Adultas Mayores, la cual se otorga a partir de los 65 años.

Pensión Mujeres Bienestar: Calendario de pagos para el bimestre enero-febrero 2026

Para formar parte de la Pensión Mujeres Bienestar, los requisitos son los siguientes:

Tener entre 60 y 64 años cumplidos.

Contar con nacionalidad mexicana.

Residir de manera permanente en territorio mexicano.

Registrarte durante los periodos que la autoridad federal anuncia de forma oficial.

El apoyo económico se deposita de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, el cual forma parte del esquema de pensiones sociales federales que se pagan sin intermediarios. Durante los días lunes 19 al viernes 23 de enero del 2026, las mujeres inscritas en el programa reciben su pensión en orden alfabético:

Lunes 19 de enero 2026: Se inicia con letra M.

Martes 20 de enero de 2026: letras N, Ñ y O.

Miércoles 21 de enero de 2026: P y Q.

Jueves 22 de enero de 2026: letra R.

Viernes 23 de enero de 2026: R.

Las beneficiarias no están obligadas a retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el monto permanece disponible en la cuenta hasta que decidan disponer de él; además, han reiterado que los pagos se realizan directamente en las cuentas bancarias y que no es necesario acudir a oficinas para recibir el apoyo. Las mujeres que reciben esta pensión al llegar a los 65 años son incorporadas al programa Pensión para Personas Adultas Mayores, sin la necesidad de realizar un nuevo registro, siempre que su información se mantenga actualizada.

¡Ojo! No es lo mismo Pensión Mujeres Bienestar que Mujeres con Bienestar



Uno es un programa federal y el otro es del Estado de México, con edades y montos distintos

La imagen explica las diferencias para que sepas cuál aplica en tu caso.#MujeresBienestar #ProgramasdelBienestar pic.twitter.com/w88iEM5PFX — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) January 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui