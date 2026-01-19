Ciudad de México.- En un reciente estudio revelado el día 17 de enero de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer tres marcas de yogur que incumplen con su contenido establecido en la norma oficial. En un análisis a 18 productos en sus diferentes presentaciones. El estudio publicado por la 'Revista del Consumidor', el cual incluyó mil 884 pruebas de laboratorio para verificar la veracidad de la información y el cumplimiento de la ley.

El yogur es un alimento lácteo y versátil que puede consumirse solo o acompañado de fruta, cereales o algunas semillas. Es un producto ligeramente ácido que resulta más fácil de digerir que la leche, pues lleva un proceso de fermentación en el que su lactosa disminuye y las proteínas se vuelven compuestos más simples, como lo son los aminoácidos.

Profeco da a conocer tres marcas de yogur que incumplen con su contenido en la norma oficial

De acuerdo con la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba, un yogur se obtiene de la acción de las bacterias lácticas Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus, por lo que su resultado contiene un mínimo de 10 millones de estos microorganismos vivos por gramo.

La grasa utilizada en su elaboración debe ser propia de la leche de vaca y la proteína no debe ser inferior a 3.1 por ciento y 2.1 por ciento si se incluyen productos no lácteos. En las pruebas aplicadas por el laboratorio de la Profeco, las marcas que incumplieron con las normas son:

Flor de alfalfa : Con su yogur de fresa incumple al no contener la cantidad de bacterias lácteas por gramo establecida, por lo que no puede considerarse yogur.

: Con su yogur de fresa incumple al no contener la cantidad de bacterias lácteas por gramo establecida, por lo que no puede considerarse yogur. Vaca Blanca : En su presentación con fresa, está elaborado con grasa vegetal, lo que hace que incumpla con la Ley Federal al Consumidor, lo que resulta engañoso para sus consumidores.

: En su presentación con fresa, está elaborado con grasa vegetal, lo que hace que incumpla con la Ley Federal al Consumidor, lo que resulta engañoso para sus consumidores. Yoplait: Con su denominación sabor ‘natural', la cual no existe en la norma, lo que constituye un incumplimiento comercial.

El yogur batido es un alimento benéfico por su aporte proteico y ventajoso digestivo a diferencia de la leche, aunque algunas presentaciones de este producto están compuestas por un exceso de azúcares y otras más contienen edulcorantes; tal es el caso del yogur natural con endulzantes deslactosado de 'Alpura', del yogur natural con endulzantes y del yogur con fresa 'Yoplait Doble Cero', los cuales, por tener edulcorantes, no son recomendables para niñas y niños.

Profeco invita a los consumidores a leer el etiquetado de los productos antes de comprar alguno, prestar atención a los sellos octagonales, hacer una comparación de las diferentes presentaciones y denominaciones que se ofrecen en el mercado para elegir el que se adapte más a las necesidades personales y familiares, así como a su presupuesto.

#boletíndeprensa Yogures que no pasaron la prueba



La Profeco analizó 18 productos denominados #yogur en su presentación sólida y batida y detectó incumplimientos en tres.



El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor encontró que el yogur con fresa Flor de Alfalfa no… pic.twitter.com/Pf3vq0HCxR — Profeco (@Profeco) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui