Profeco realiza comparativa del precio del huevo y revela dónde es más BARATO; aquí los detalles

Ciudad de México.- Este lunes 19 de enero del 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de su precio comparativo nacional, donde se registró desde el mayor valor hasta el más bajo en los productos básicos, especialmente del huevo, desde su programa 'Quién es quién en los Precios'.

El huevo es uno de los más importantes en la canasta básica mexicana al ser uno de los más consumidos por los ciudadanos. Con el objetivo de que los consumidores tengan la mejor opción en sus productos básicos, la Profeco visita diariamente una gran cantidad de establecimientos con el fin de conocer sus precios actualizados.

Profeco realiza precio comparativo nacional del huevo, revelando dónde es más barato

A continuación te dejamos una lista de mayor a menor precio en el paquete de huevo correspondiente a 18 piezas:

H-E-H: $64.94

Aprecio: $64.40

Súper Kompras: $59.25

Súper Aki: $57.97

Walmart: $57.85

Merco: $56.99

Bodega Aurrera: $55.47

SuperISSSTE: $55.06

Ley: $53.96

La Comer: $53.17

Soriana: $53.06

Chedraui: $50.77

S-Mart: $50.74

En México, el huevo se considera como un producto de 'demanda inelástica', lo que quiere decir que no importa cuánto suba de precio, los mexicanos difícilmente dejan de comprarlo, ya que sigue siendo más barato que otras proteínas como la carne de res, cerdo o pollo.

En el artículo 'Desempeño de la avicultura mexicana' de la Unión Nacional de Avicultores, desde antes del 2024 México se ha posicionado como el primer lugar en el consumo de huevo fresco a nivel mundial. Durante el 2025 se registró un consumo aproximado de 392 unidades anuales por persona.

Por su parte, el portal QQP de la Profeco permite a los consumidores verificar el precio de miles de productos y saber qué lugar tiene el precio más bajo en el mercado. En su página principal se encuentran productos como tortilla de maíz, leche, huevo, frijol, entre otros.

Si deseas tener una búsqueda más personalizada, puedes seguir los siguientes pasos:

Selecciona tu ciudad y busca el producto deseado, puedes filtrar por municipio o alcaldía.

Elegir los productos que consideras más justos para generar una lista de compras.

Comparar el precio de la lista, para que se pueda enviar por correo electrónico.

#MañaneraDelPueblo Durante el periodo del 5 al 9 de enero de 2026, el programa Quién es Quién en los Precios realizó un comparativo nacional del paquete de 18 piezas de #huevo blanco, cuyo precio promedio nacional se ubicó en $55.32.



El análisis revela diferencias importantes… pic.twitter.com/P9FgzkntFR — Profeco (@Profeco) January 19, 2026

