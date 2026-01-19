Registro obligatorio de líneas telefónicas, entre seguridad y privacidad: Objetivo, requisitos y sanciones

Ciudad de México.- El pasado 9 de enero de 2026 se puso en marcha el registro obligatorio de telefonía en México, medida impulsada por el Gobierno de México con la cual se busca evitar delitos como la extorsión y fraudes. Este proceso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y cuenta con respaldo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ya que se incluye en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El objetivo del trámite es que todas las líneas de telefonía móvil en México (prepago y pospago) sean vinculadas a una persona física o moral mediante su identidad oficial: Clave Única de Registro de Población (CURP) o Instituto Nacional Electoral (INE).

Este 9 de enero arrancó el registro obligatorio de líneas telefónicas, el cual trae consigo riesgos y violaciones a la privacidad de las personas usuarias.



Y aunque las autoridades sostienen que esta acción servirá para mitigar delitos como la extorsión, no hay evidencia de que… pic.twitter.com/5ZWJ6nzE9k — R3D (@R3Dmx) January 12, 2026

Aunque se trata de una medida obligatoria, miles de mexicanos se resisten a realizar el trámite, que ha generado dudas sobre la privacidad y la seguridad de datos. En ese sentido, el pasado martes 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó que se trate de un sistema de vigilancia para los usuarios e informó que las empresas telefónicas serán las responsables de cuidar el registro de los teléfonos celulares.

El registro es muy importante para garantizar la seguridad y particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada", señaló Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Expertos en tecnología consultados por TRIBUNA hablaron sobre el proceso que ha abierto el debate y compartieron puntos clave sobre el tema.

La doctora Velda Gámez Bustamante, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y especialista en ciberseguridad, explicó que el padrón nacional de teléfonos celulares implica riesgos importantes si no se garantiza un adecuado resguardo de la información. Señaló que concentrar datos de cerca de 98.6 millones de usuarios lo convierte en un objetivo atractivo para cibercriminales, con posibles filtraciones y ataques que afecten servicios esenciales.

Indicó que el programa es perfectible, que su implementación fue acelerada y que se requieren protocolos claros, evaluaciones constantes y mayor blindaje tecnológico para evitar fraudes y vulneraciones a datos personales. En tanto que el director de Sonora Cibersegura, opina que con esa medida se está entregando en 'charola de plata' la privacidad más profunda de las y los ciudadanos que cuenten con un número telefónico.

Si te interesa el tema del registro obligatorio de líneas telefónicas y el proceso que vendrá en los próximos meses, te invitamos a unirte a nuestro streaming en vivo para resolver todas tus dudas.



uD83DuDCC5 jueves 15 de enero

uD83DuDD66 1pm

uD83DuDD35 En todos nuestros canales de redes sociales. pic.twitter.com/2HGhk8snnv — R3D (@R3Dmx) January 13, 2026

"Es una medida con una buena intención, pero una ejecución muy peligrosa, ya que el gobierno busca frenar la extorsión, lo que es urgente en todo nuestro país, pero para lograrlo está creando lo que en ciberseguridad llamamos un punto de ruptura, es decir, una base de datos gigantesca que es el sueño de cualquier ciberdelincuente", comenta.

El experto explicó que una de las implicaciones de dicho registro es que se pierde el control de identidad al vincular el teléfono con la CURP, datos biométricos y credencial de elector. "Si esta base de datos se llega a usar mal, podríamos vernos involucrados en problemas legales por delitos que no cometimos, por ejemplo, si nos clonan nuestro chip o ser blanco de extorsiones mucho más agresivas, porque ahora los delincuentes sabrán exactamente quiénes somos", señaló.

Fechas clave

9 de enero – Inicio obligatorio del registro para todas las líneas móviles.

30 de junio de 2026 – Fecha límite para completar el registro.

1 de julio de 2026 – Fecha en que los números no registrados pueden ser suspendidos o bloqueados por los operadores.

Consecuencias de no realizar el registro

Si no registras tu número antes de la fecha límite, tu operador puede suspender el servicio, lo que quiere decir que no podrás hacer llamadas, enviar SMS ni usar datos.

Requisitos para registrar tu línea

Para personas físicas:

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número telefónico que se desea registrar

Para personas morales / empresas:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Nombre o razón social

Número telefónico

¿Cómo realizar el trámite?

El trámite se puede realizar de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes de cada compañía celular.

Sin embargo, también existe una modalidad virtual, en la cual los usuarios deberán acceder a los portales oficiales de las empresas telefónicas para registrarse. Los clientes contarán con tres intentos para poder hacer el registro de su celular. En caso de no poder cumplir con el trámite, deberán contactar a un asesor a través del número 111 en líneas con planes de renta o al 264 en líneas Amigo.

¿Quiénes están exentos?

No todas las líneas móviles están sujetas a cumplir con ello, pues quedan fuera aquellos números que estén asociados a tarjetas SIM sin capacidad para llevar a cabo llamadas de voz o enviar mensajes SMS.

#MañaneraDelPueblo | El registro de líneas móviles ayuda a prevenir delitos. Únicamente deberás informar: nombre, CURP y número; estos datos estarán resguardados por las compañías. La fecha límite para realizarlo es el próximo 30 de junio. pic.twitter.com/qbywaoC2II — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui