Sheinbaum aclara arribo de avión militar de EU a Toluca: No transportaba tropas, dice

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 19 de enero de 2026, la mandataria habló de la llegada de una aeronave militar de Estados Unidos (EU) a territorio mexicano durante el fin de semana, la cual generó tensión y polémica en redes sociales.

Ante la difusión de imágenes en medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que el arribo del avión al Aeropuerto Internacional de Toluca estaba previamente autorizado desde octubre del año pasado (2025) y no representó el ingreso de tropas extranjeras al país. Explicó que se trató de un vuelo con fines de capacitación y logística, autorizado conforme a los acuerdos bilaterales existentes entre México y EU, descartando cualquier operación extraordinaria o despliegue militar.

#Nacional | La presidenta Claudia Sheinbaum explica el aterrizaje de un avión militar estadounidense Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca uD83DuDDE3??? pic.twitter.com/hgfUgKgqFw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

No es algo excepcional que se haga (...) y son tareas logísticas que realizan ellos", dijo la presidenta de México.

Avión militar de EU aterrizó en Toluca con autorización previa

El sábado por la mañana fue captado un avión militar Lockheed Martin C-130J Super Hércules de procedencia estadounidense aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Las imágenes circularon ampliamente en plataformas digitales, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible presencia de personal militar extranjero en el país.

Este mismo fin de semana, el Gobierno Federal aclaró que el vuelo había sido autorizado por las autoridades mexicanas y que su propósito estaba relacionado con actividades de capacitación previamente acordadas entre ambos países.

"No venían tropas", afirma la Presidenta

En respuesta a cuestionamientos de la prensa, Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que el arribo de la aeronave no implicó el ingreso de tropas estadounidenses, motivo por el cual (dijo) no era necesario solicitar autorización al Senado de la República: "No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos".

En esta intervención, la presidenta explicó que este tipo de vuelos se han realizado en otras ocasiones y que la diferencia, en este caso, fue el aeropuerto de arribo, lo que generó mayor visibilidad pública del hecho.

Sheinbaum detalló que el ingreso del avión fue autorizado desde octubre del año pasado, como parte de actividades previamente programadas. Reiteró que no se trató de una decisión tomada de manera reciente ni de una acción improvisada por parte de su administración.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'