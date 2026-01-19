Sin problemas: La FIFA descarta riesgos de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México

Ciudad de México.- A menos de un año del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la seguridad se mantiene como uno de los temas de interés en torno a la organización del torneo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta enero de 2026, la FIFA no ha emitido advertencias oficiales sobre amenazas específicas relacionadas con la seguridad del evento. El organismo rector del fútbol mundial ha señalado que los planes operativos contemplados para el torneo cumplen con los estándares internacionales establecidos para competencias de esta magnitud.

Jurgen Mainka, director de la Oficina de la FIFA en México, declaró en entrevista que la percepción internacional del país suele construirse a partir de información difundida en medios extranjeros, la cual, según explicó, se enfoca principalmente en hechos negativos. Mainka señaló que esta visión no siempre refleja la totalidad del contexto del país.

El directivo indicó que la planeación del Mundial 2026 en México se ha realizado en coordinación con el Gobierno Federal, particularmente en áreas como seguridad, protección civil y atención a los asistentes. De acuerdo con fuentes oficiales, estos trabajos se desarrollan desde hace más de dos años y medio y son encabezados por el Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de alinear los protocolos gubernamentales con los planes de la FIFA.

Seguridad del Mundial 2026 se mantiene sin ajustes, informa la FIFA

Detalles del Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con la participación de 48 selecciones y se disputará por primera vez en tres países de manera simultánea: México, Estados Unidos y Canadá.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio en México, donde dará inicio la fase de grupos. El torneo se extenderá por poco más de un mes y concluirá el 19 de julio con la final, que se jugará en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

La Selección Mexicana debutará el 11 de junio en el Estadio CDMX frente a Sudáfrica. Su segundo encuentro de la fase de grupos será el 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Akron, en Guadalajara.

El tercer partido está programado para el 24 de junio en el Estadio CDMX, donde México enfrentará al ganador del repechaje UEFA D. De acuerdo con el desarrollo del torneo, el equipo mexicano podría disputar partidos posteriores en la misma sede.

Fuente: Tribuna del Yaqui.