TERMINA oficialmente la regularización de 'autos chocolate'; SSPC llama a no caer en FRAUDES

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo un llamado a la población y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se abstengan de realizar, recibir, promover o dar trámite alguno relacionado con la regularización de vehículos extranjeros, popularmente conocidos como 'autos chocolate', de modo que se terminó definitivamente el trámite de regularización para vehículos de procedencia extranjera.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia recordó que el pasado 31 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que entró en operación desde el 29 de diciembre del año anterior, por el que se notifica la modificación del decreto publicado tres años antes, que tuvo como finalidad regularizar vehículos usados de procedencia extranjera que hubieran sido internados al país con anterioridad al 19 de octubre de 2021.

Se suspende oficialmente la regularización de 'autos chocolate'; anuncia la SSPC

La SSPC señaló que: "Al no existir disposición vigente que sustente dichos trámites, cualquier persona que solicite pagos o documentación bajo esta premisa incurre en un engaño. Por lo anterior, se recomienda a la población no entregar dinero ni documentos personales a particulares para evitar ser víctima de fraude".

Por tanto, dijo que no resulta jurídica ni administrativamente procedente considerar la existencia de trámites pendientes, prórrogas, extensiones o procesos de regularización en curso derivados de ese decreto, el cual se encuentra legalmente concluido y sin efectos. Cualquier actuación en sentido contrario carece de sustento normativo.

Es necesario informar que las personas interesadas en importar dicho tipo de autos usados deberán hacerlo exclusivamente conforme al marco legal vigente, en particular al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024 y renovado el 5 de noviembre de 2025, cumpliendo con los requisitos físicos, mecánicos y ambientales aplicables, así como con el pago de los aranceles correspondientes. Este procedimiento no guarda relación alguna con el decreto de regularización ya concluido.

Finalmente, la dependencia advirtió a la población a no dejarse sorprender por gestores, intermediarios o asociaciones que ofrezcan servicios de alta, inscripción o supuesta regularización de vehículos al amparo del ordenamiento ya extinto o a través del Registro Público Vehicular (Repuve). Se recomendó evitar ser víctima de fraude, pues al no existir disposición vigente que permita la regularización de 'autos chocolate'.

#ATENCION



Anuncia @SSPCMexico que tanto particulares como lautoridades de los 3 órdenes de gobierno deberán abstenerse de realizar, recibir,

promover o dar trámite alguno relacionado con la regularización de vehículos extranjeros, los llamados "autos chocolate". pic.twitter.com/CrPmqnP5My — Luis A. Méndez (@LuisMendezPosmo) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui