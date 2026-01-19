Ciudad de México.- Los capibaras se han vuelto muy populares por medio de las redes sociales; aquí te contamos todo lo que necesitas saber para tenerlo como mascota en México. Con su característico carácter dócil y su peculiar apariencia, estos roedores, también llamados carpinchos o chigüires, han despertado el interés del público como mascotas.

Los capibaras actualmente son considerados una especie exótica; esto significa que requieren un cuidado mayor. En México, el costo para adquirir uno depende de su procedencia; en los criaderos autorizados tiene un costo de 20 mil y 40 mil. Este precio no incluye los gastos necesarios para adaptar el hogar del animal a sus requerimientos.

Todos los detalles que necesitas saber si deseas tener un CAPIBARA como mascota en México

Por otro lado, si decides comprar uno en el extranjero, el precio varía de mil a dos mil dólares (lo que en México será 18 mil a 36 mil pesos), sin contar el costo de transporte, trámites aduaneros, lo que resulta en que importar un animal conlleva mayores gastos y complicaciones, ya que hay que brindarle lo necesario para que viva de manera adecuada.

Al ser considerados una especie exótica, los capibaras necesitan su cuidado y tenencia; están regulados para evitar riesgos de extinción por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), institución que se encarga de otorgar los permisos necesarios bajo la Ley General de Vida Silvestre.

Para tener un capibara como mascota, debes cumplir con los requisitos:

Identificación oficial vigente

Acta constitutiva o poder notarial en caso de personas morales.

Poder notarial para representantes legales

Comprobante de domicilio reciente donde vivirá el animal.

Documentos que acrediten la procedencia legal de un capibara.

Cartilla médica y documentación del animal

Carta compromiso firmada por el solicitante asumiendo la responsabilidad de su cuidado.

Ya que Semarnat apruebe la solicitud, se dará un permiso especial, lo que es necesario para mantener un control sobre los animales exóticos y garantizar que tengan el cuidado adecuado. El registro ante Semarnat es gratuito. Es importante recordar que es ilegal capturar o extraer capibaras de su hábitat natural. Las sanciones por esta práctica pueden ir de 1 a 9 años de prisión, además de multas económicas.

Es posible tener legalmente un capibara en México. Es importante resaltar que estos animales están mejor adaptados a su hábitat, lo que incluye zonas húmedas y tropicales. Los capibaras son animales sociales que viven en grupos, por lo que tenerlos aislados puede afectar su bienestar. Además de que su dieta, espacio y cuidado representan una gran responsabilidad, lo que hace que tenerlo no sea ideal para todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui