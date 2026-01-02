ALERTA SÍSMICA: Fuerte TEMBLOR sacude CDMX y Edomex HOY 2 de enero; esto se sabe del SINIESTRO

Ciudad de México.- Como regalo de Año Nuevo 2026, los capitalinos y habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se despertaron este viernes 2 de enero con la conocida (e impactante) alerta sísmica, debido a que se desató un fuerte temblor de 6.5 con epicentro San Marcos, estado de Guerrero, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el siniestro tuvo una magnitud de 6.5 y se localizó 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, en punto de las 07:58:15, tiempo local. Debido a su magnitud, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se activó la alerta sísmica, lo que provocó que miles de habitantes salieran en pijama de la comodidad de su hogar.

Temblor sacude la CDMX este viernes. Foto: Facebook

También hubo una pausa en el servicio de transporte, como medida preventiva.

Claudia Sheinbaum: Así vivió el TEMBLOR la presidenta de México

El sismo ocurrió cuando la mandataria mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezaba su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Sin embargo, tanto la rueda de preguntas, como la transmisión en vivo se vieron suspendidas tras la activación de la Alerta Sísmica. Los periodistas que estaban presentes fueron evacuados como medidas preventivas.

Minutos después, la presidenta volvió al Salón de la Tesorería, en donde confirmó el reporte preliminar del SSN: el siniestro fue de 6.5 con epicentro San Marcos, estado de Guerrero. Asimismo, señaló que habló con Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, y que le confirmó que se reunirá con Protección Civil de su entidad para revisar daños: "Hasta ahora, parece que no hay daños graves".

Respecto a la CDMX, señaló que hasta ahora, tampoco hay daños. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y la titular de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez ya se están acordonando y evaluando la situación. Cualquier actualización será reportada durante su conferencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'