Cambios en la Cofepris: Llega Víctor Hugo Borja sustituyendo a Armida Zúñiga Estrada, por decisión del secretario de Salud

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) empezó el 2026 con un cambio de titular, ya que se confirmó que la doctora Armida Zúñiga Estrada dejó ese cargo y que a partir de hoy el nuevo comisionado es el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien tiene una larga carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó sobre la designación que fue una decisión que tomó David Kershenobich, secretario de Salud, y destacó la relevancia del organismo al señalar que "Cofepris es una institución muy importante, ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud".

El revelo dentro de la Cofepris ocurrió a partir del primer minuto del 1 de enero de 2026. Asimismo, este medio tuvo acceso a la carta de despedida que envió la doctora Zúñiga Estrada a los titulares de áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios y de los Laboratorios Estatales de Salud Pública.

Armida Zúñiga

"Al concluir mi encargo como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, me dirijo a ustedes con un profundo sentimiento de gratitud y reconocimiento por el trabajo conjunto realizado en favor de la protección de la salud de la población mexicana". La doctora Zúñiga Estrada destacó que durante el tiempo que estuvo en la Cofepris hubo avances en la modernización regulatoria, se agilizaron trámites, se fortaleció la vigilancia sanitaria y se adoptaron procesos más transparentes.

Por otra parte, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien ahora es el nuevo titular de Cofepris, cuenta con amplia trayectoria en el sistema de salud mexicano, en especial dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque también fue titular de la Coordinación Nacional Médica del ahora extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Su carrera profesional comenzó en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, donde se tituló como Médico Cirujano. Posteriormente, fortaleció su especialización con dos maestrías: Una en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y otra en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México. En 1995, alcanzó el grado de doctor en Epidemiología por la University of North Carolina at Chapel Hill.

Víctor Hugo Borja, titular de la Cofepris

Además de su labor administrativa, Borja Aburto es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III). Su trabajo se ha centrado en la mortalidad por cáncer, la calidad de los servicios de salud y la atención primaria. Entre sus más de 112 artículos científicos publicados, destaca su estudio sobre la mortalidad por cáncer en el IMSS durante el periodo 1989-2013.

Asimismo, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Consejo Nacional de Salud Pública. Además, ha compartido su conocimiento como profesor invitado y asesor de tesis en instituciones de prestigio como la UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que, durante años, el proceso de aprobación estuvo 'tercerizado' y que, con la gestión de Alejandro Svarch ahora titular del IMSS Bienestar al frente de la Cofepris durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se realizó "una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí" y que la institución "se mejoró muchísimo".

Añadió que su administración ha impulsado "distintos procesos de disminución de tiempos", pues además de evitar la corrupción, la dependencia "tiene que ser una institución eficiente, que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo para que haya mayor desarrollo en el país".

La salida de la Dra ?@Armidaze? de ?@COFEPRIS?, fue decisión del secretario David Kershenobich, dice la presidenta Sheinbaum.

En su lugar llega el Dr Víctor Hugo Borja quien tendrá q empezar a aprender y entender todo sobre política regulatoria sanitaria. pic.twitter.com/w5TlHwQbtg — Salud y Economía. Economía y Salud (@MaribelRCoronel) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui