Clima en México HOY viernes 2 de enero de 2026: Conagua ALERTA lluvias, heladas y vientos fuertes

Ciudad de México.- El arranque de este viernes 2 de enero de 2026 viene acompañado de condiciones del clima que conviene no pasar por alto. Mientras en algunas regiones del país se esperan lluvias y chubascos, en otras persistirá el ambiente frío con heladas durante la madrugada, además de rachas de viento que podrían generar afectaciones. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos. ¡Toma nota!

Así será el clima en México este viernes 2 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este viernes 2 de enero, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en entidades del occidente, sur y sureste del país. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera limitará la probabilidad de precipitaciones en gran parte de la República, lo que permitirá cielos más despejados en varias regiones.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

A pesar de ello, el ambiente se mantendrá frío a muy frío durante la mañana, especialmente en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde también se prevén bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad.

Pronóstico de lluvias para hoy viernes 2 de enero

Para este día se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con acumulados moderados en algunas zonas. También se prevén lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Quintana Roo. Estas precipitaciones, aunque no generalizadas, podrían presentarse acompañadas de rachas de viento, por lo que se recomienda precaución ante la posible caída de árboles o anuncios publicitarios.

Reporte de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, el calor seguirá presente en entidades del Pacífico, con valores elevados en Sinaloa, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (de 35 a 40°C). Otras entidades del norte y centro del país también registrarán ambiente caluroso durante la tarde (el Valle de México tendrá de 30 a 35°C este viernes).

Por otro lado, las temperaturas mínimas serán uno de los principales factores a considerar. Durante la madrugada se esperan heladas intensas en zonas serranas de Chihuahua y Durango (-10 a -5°C), así como frío considerable en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca (-5 a 0°C).

En entidades como la Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Querétaro y Morelos, con 5°C, el frío matutino también será notorio. ¡Toma precauciones

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)