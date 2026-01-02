Clima HOY viernes 2 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS AISLADAS y CHUBASCOS

Ciudad de México.- Para esta noche de viernes 2 de enero de 2026 se esperan lluvias aisladas y chubascos en diversas partes del país, así que si tienes planes, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del sábado 3 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.
De acuerdo con Conagua, para esta noche de viernes y madrugada del sábado, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos y lluvias aisladas. Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y una disminución en la probabilidad de lluvias sobre el resto del territorio nacional, manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Mientras que para mañana 3 de enero de 2026, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del país; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos. A su vez, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones.
¿Dónde lloverá este viernes 2 de enero de 2026 de acuerdo con el SMN?
Chubascos en:
- Baja California
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas en zonas de:
- Jalisco
- Colima
- Quintana Roo
¿Dónde lloverá este sábado 3 de enero de 2026 de acuerdo con el SMN?
Pronóstico de lluvias para mañana:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.
