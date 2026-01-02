¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Clima hoy en la noche

Clima HOY viernes 2 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS AISLADAS y CHUBASCOS

Para la noche de este viernes 2 de enero de 2026 se esperan lluvias aisladas y chubascos; aquí el reporte completo del clima

Clima HOY viernes 2 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS AISLADAS y CHUBASCOS
Para hoy viernes 2 de enero en la noche se reportan lluvias aisladas Foto: Internet

Ciudad de México.- Para esta noche de viernes 2 de enero de 2026 se esperan lluvias aisladas y chubascos en diversas partes del país, así que si tienes planes, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del sábado 3 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de viernes y madrugada del sábado, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos y lluvias aisladas. Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y una disminución en la probabilidad de lluvias sobre el resto del territorio nacional, manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Mientras que para mañana 3 de enero de 2026, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del país; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos. A su vez, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones.

¿Dónde lloverá este viernes 2 de enero de 2026 de acuerdo con el SMN?

Chubascos en:

  • Baja California
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas en zonas de:

  • Jalisco
  • Colima
  • Quintana Roo

¿Dónde lloverá este sábado 3 de enero de 2026 de acuerdo con el SMN?

Pronóstico de lluvias para mañana:

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.