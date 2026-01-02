Detectan en el Edomex primer caso de Gusano Barrenador en una cabra

Ciudad de México.- El Estado de México registró su primer caso de gusano barrenador del ganado, confirmaron la Secretaría del Campo del Gobierno Estatal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales. El caso fue detectado en el municipio de Tlatlaya.

De acuerdo con la Dirección de Sanidad de la Secretaría del Campo del Estado de México, la llamada 'gusanera' fue detectada en la herida de una cabra que no fue atendida. Las autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos. Hasta el momento, la alerta sanitaria se mantiene en fase preventiva.

Autoridades llaman a ganaderos a extremar vigilancia

Antonio Huerta Alba, director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó a las y los ganaderos de la región sur del estado, principalmente, a reportar de inmediato cualquier avistamiento sospechoso; recomendó revisar diariamente el ganado, con énfasis en la detección oportuna de heridas, además de lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.

Explicó que el mecanismo de infestación ocurre cuando la hembra adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como la nariz, el ombligo de animales recién nacidos o los genitales tras el parto. Entre los principales factores de riesgo se encuentran los procedimientos quirúrgicos realizados sin cuidados posteriores adecuados, como la castración o el descorne, y heridas provocadas por accidentes o peleas entre animales.

Asimismo, se indicó la importancia de aplicar polvo curativo y preventivo en las heridas, como el compuesto Cumafos + Propoxur; y en caso de detectar gusaneras activas, reportarlas de inmediato. Las autoridades subrayan la necesidad de impulsar programas comunitarios de control, ya que de no aplicar medidas preventivas, el ciclo de infestación puede continuar y afectar a toda la región.

Si bien es poco probable que el gusano barrenador se extienda a otras zonas del Estado de México, la región sur es considerada prioritaria debido a su clima cálido y a que concentra la mayor actividad ganadera de la entidad. La Secretaría del Campo Informó que en próximos días se realizará una reunión con los presidentes municipales y organismos ganaderos del sur del Estado de México y el Gobierno Federal para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

Fuente: Tribuna del Yaqui