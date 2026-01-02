Los mejores memes que dejó el TEMBLOR de este 2 de enero de 2026 en CDMX

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, la Ciudad de México empezó el 2026 con un sobresalto luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.5, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, Guerrero, de acuerdo con información oficial. El movimiento telúrico fue perceptible en distintas zonas del Valle de México y activó de inmediato la alerta sísmica, provocando reacciones tanto en las calles como en plataformas digitales.

La combinación de Año Nuevo, madrugada con poco sueño y una alerta sísmica a todo volumen es el combo perfecto para dejar a cualquiera con el corazón a mil. Eso fue justo lo que vivieron millones de personas en México. Minutos después del movimiento X, Facebook, TikTok e Instagram se llenaron de videos, reacciones y, sobre todo, memes. El humor se convirtió en una forma de hacer catarsis colectiva y de compartir cómo se vivió el temblor.

Según los reportes preliminares, el temblor ocurrió a las 7:58 de la mañana

Como ya es tradición, muchos usuarios aprovecharon el momento para sacar plantillas clásicas de memes sobre lo que México vive cada vez que tiembla, adaptarlas al contexto sísmico y ponerle un toque de ironía a la ansiedad general. Eso sí: Sin dejar de lado que, aunque nos riamos después, los protocolos de Protección Civil siempre van primero.

Los mejores memes del temblor

Memes sobre el sismo del 2 de enero

Créditos: Internet

Algunos internautas señalaron que el 2026 comenzó de manera poco alentadora, al considerar que el primer fenómeno relevante del año fuera un sismo perceptible en la capital del país. Otros, en contraste, optaron por tomar el momento con humor y compartieron imágenes y comentarios irónicos relacionados con el susto matutino y la activación de la alerta sísmica.

Una parte importante de las reacciones estuvo relacionada con las notificaciones enviadas a los teléfonos celulares, las cuales alertaron sobre el movimiento. Usuarios explicaron que el sonido y el mensaje recibido les generaron miedo e incertidumbre, ya que muchos no tenían claridad inmediata sobre la magnitud del sismo ni su ubicación exacta.

Pese al impacto del temblor y la intensa conversación digital, hasta el momento no se reportaron daños mayores en la Ciudad de México, aunque las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales y seguir los protocolos de protección civil ante cualquier réplica.

El sismo del 2 de enero no solo marcó el primer movimiento telúrico relevante del año, sino que también volvió a mostrar cómo, en cuestión de minutos, las redes sociales se convierten en un termómetro emocional colectivo, donde el miedo, la información y el humor conviven en tiempo real tras un evento natural de alto impacto.

