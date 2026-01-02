MUERE adulto mayor en la CDMX al evacuar edificio tras sismo de 6.5 grados

Ciudad de México.- Un hombre de 67 años de edad perdió la vida la mañana de este 2 de enero de 2026 en la Ciudad de México, durante el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero, ocurrido minutos antes de las 08:00 horas. Los hechos se registraron en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, cuando el adulto mayor descendía por las escaleras desde el segundo nivel del edificio donde vivía, como parte del proceso de evacuación tras la activación de la alerta sísmica.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, el hombre resbaló y cayó, golpeándose fuertemente la cabeza, lo que provocó que quedara inconsciente en el lugar. Vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia de manera inmediata. Al arribar los paramédicos, únicamente pudieron confirmar que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, que realizó las diligencias necesarias y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones de ley. Este lamentable hecho subraya los riesgos durante las evacuaciones, especialmente para personas adultas mayores, y la importancia de contar con protocolos de apoyo y acompañamiento en emergencias sísmicas.

Reportes policiales refieren que la persona se encontraba en el segundo nivel de un edificio conformado por seis niveles, por lo que quedó frente al número 202. El cuerpo fue cubierto con una sábana mientras arribaba personal de servicios periciales de la fiscalía capitalina, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

¿Dónde tembló hoy 2 de enero de 2026?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que hoy, a las 07:58 horas, se activó la Alerta Sísmica, así como los avisos por telefonía celular, derivado de un temblor de magnitud 6.5, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). En Guerrero, el movimiento fue percibido con intensidad por la población. Las autoridades estatales reportan la caída de una barda y derrumbes menores sobre la carretera Tixtla–Chilpancingo.

Mientras que en Ciudad de México, el sismo fue sentido de forma considerable. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza el monitoreo en las alcaldías, con evacuación preventiva de personas en diversos inmuebles, y hasta las 9:00 horas se tienen registradas 151 réplicas, la mayor de magnitud 4.2.

Fuente: Tribuna del Yaqui