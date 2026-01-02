Semana Santa 2026 y todas las vacaciones del año: Estas son las fechas

Ciudad de México.- Semana Santa es uno de los periodos de descanso que trabajadores y estudiantes esperan con ansias, esto debido a que, por lo regular, se aprovecha este período para salir de vacaciones y en 2026 no será la excepción. Es por ello que es necesario saber las fechas en las que llegarán estos días de descanso.

Esta semana es una de las celebraciones religiosas más importantes en México; estos días buscan conmemorar el período en el que se recuerdan los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Sin embargo, estos días cambian cada año, por lo que es necesario saber las fechas exactas para planear las vacaciones.

Semana Santa 2026

Para 2026, Semana Santa llegará a finales de marzo e inicios de abril, siendo específicamente el comienzo el domingo 29 de marzo y finalizará el domingo 5 de abril. Siendo una semana completa de descanso para aquellas personas que deseen aprovechar y salir de vacaciones en estos días.

En el caso de los creyentes, los días de este período se repartirán de la siguiente manera:

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.

Lunes Santo: 30 de marzo de 2026.

Martes Santo: 31 de marzo de 2026.

Miércoles Santo: 1 de abril de 2026.

Jueves Santo: 2 de abril de 2026.

Viernes Santo: 3 de abril de 2026.

Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026.

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026.

#CapitalHumano | uD83DuDDD3? El calendario de 2026 contempla días festivos oficiales, descansos escolares, periodos vacacionales y fechas relevantes que darán lugar a varios puentes a lo largo del año.



Toda la información: https://t.co/DKg3oJozOO pic.twitter.com/dSWqctS62P — El Economista (@eleconomista) January 1, 2026

Las fechas de la Semana Santa varían cada año porque se rigen por el calendario lunar y no por el calendario civil. El criterio establecido por la Iglesia es que el Domingo de Pascua debe ser el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Dado que el Domingo de Resurrección para 2026 cae el 5 de abril, el ciclo de la Semana Santa se extiende desde finales de marzo hasta principios de abril. Es un periodo ideal para el descanso y las vacaciones; sin embargo, también es usado para la reflexión y cumplimiento de los preceptos religiosos.

Vacaciones de Semana Santa

Es importante tomar en cuenta que los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria salen de manera anticipada de vacaciones debido a que el viernes 27 de marzo se lleva a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar que solo involucra a los docentes y personal administrativo, por lo que para ellos el último día de actividades es el jueves 26 de marzo del 2026.

Estos son los feriados obligatorios del 2026

Año Nuevo, el jueves 1 de enero.

Lunes 2 de febrero, por el día Día de la Constitución , que se festeja el día 5 de febrero.

, que se festeja el día 5 de febrero. Lunes 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez , que es el 21 de marzo.

, que es el 21 de marzo. Viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo .

. Miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia .

. Lunes 16 de noviembre, por el Día de la Revolución Mexicana , que se conmemora el 20 de noviembre.

, que se conmemora el 20 de noviembre. Viernes 25 de diciembre, en Navidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui

