Temblor de 6.5 sacude al centro y sur del país, Nombran a nuevo titular de la Cofepris más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 2 de enero, conoce los detalles sobre el terremoto de magnitud 6.5 que sacudió el centro y sur del país durante esta mañana.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Detectan en Edomex primer caso de gusano barrenador



La Secretaría del Campo del Gobierno Estatal informó que el Estado de México registró su primer caso de gusano barrenador en la herida de una cabra que no fue atendida; las autoridades estatales y federales continúan con la búsqueda activa de posibles casos en la zona. Derivado de este primer caso presentado en la entidad, la Secretaría del Campo del gobierno mexiquense activó los protocolos respectivos, para la prevención y seguimiento, reforzando las tareas de vigilancia.



Nombran a nuevo titular de la Cofepris



La presidenta de México confirmó que el epidemiólogo Víctor Hugo Broja será el nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señalando que esta decisión fue tomada por el secretario de Salud, David Kershenobich. Fuentes confirmaron que el médico relevo dentro de la Cofepris ocurrió a partir del primer minuto de este 1 de enero de 2026.



Temblor de 6.5 sacude al centro y sur del país

Como regalo de Año Nuevo de 2026, un terremoto de magnitud 6.5 sacudió el centro y sur del país; el sismo tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero, el cual detonó las alarmas sísmicas en la CDMX y el Estado de México. El sismo ocurrió cuando la mandataria mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezaba su tradicional conferencia mañanera del Pueblo desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui