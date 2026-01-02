Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 2 de enero en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 2 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Antes que nada, es necesario aclarar que este día será de concentraciones, porque la primera sucederá a las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, con Colectiva Feminista Radicales de la Periferia Ciudad de México, en la estación Zócalo de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico. Manifestación denominada Por los Vagones Rosas, con la finalidad de exigir que se respete la asignación de vagones exclusivos para mujeres; asimismo, se garantice que sean libres de violencia hacia las usuarias.

De igual forma, en punto de las 15:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán Colectiva Revolución Feminista, en estación Bellas Artes de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ángela Peralta y Av. Hidalgo. Evento político-cultural, en donde llevarán a cabo un taller denominado Kit Forense en Casos de Desaparición y Desastres Masivos. En esta ocasión, se espera un aforo de aproximadamente 20 personas.

Tráfico en CDMX hoy 2 de enero

En cuanto a alrededor de las 20:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de La Defensa de México, en la Glorieta del Ahuehuete, en Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez. Evento denominado En México no Celebramos el Olvido, donde colocarán veladoras en memoria de personas desaparecidas. Asimismo, habrá un aforo de aproximadamente 100 personas.

Tránsito favorable en ambas circulaciones de Circuito Interior (Río Consulado) desde Av. Insurgentes Norte hasta Eje 2 Norte #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/mbVv8VamP3 — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 2, 2026

Finalmente, durante el día, en la alcaldía Cuauhtémoc, asistirán a una cita agendada la Unión de Comerciantes Ambulantes y de la Tercera Edad, A.C. El encuentro será en el Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico. Ahora bien, sobre el propósito, se sabe que es en contra de los operativos de recuperación de vía pública. Se hace un llamado a manejar con extrema precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui