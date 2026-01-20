Alerta: Tráiler con TONELADAS de basura se vuelca y provoca CAOS en Nicolás Romero, Edomex

Estado de México.- ¡Toma precauciones si viajas en el Estado de México (Edomex)! Durante las primeras horas de este martes 20 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de atención y vialidad en el municipio de Nicolás Romero, luego de que se reportara la volcadura de un tráiler de carga pesada.

Este incidente provocó una afectación considerable a la circulación. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este martes 20 de enero de 2026, poco antes de las 07:00 horas, tiempo local, sobre la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la curva ubicada en la calle Los Cantaritos. En ese punto, un tráiler que transportaba aproximadamente 40 toneladas de basura perdió el control mientras circulaba en dirección a la zona de tiraderos de Tepojaco.

El accidente se reportó la mañana de este martes. Foto: Internet

De manera preliminar, se indicó que el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que no lograra controlar la unidad en el tramo de descenso. El vehículo se impactó contra el muro de contención que divide la vialidad y posteriormente volcó, quedando atravesado sobre los carriles de circulación. Tras el percance, toneladas de residuos quedaron regadas en ambos sentidos de la avenida 20 de Noviembre, ocasionando severo congestionamiento vial, principalmente para los automovilistas que se dirigían hacia Atizapán y zonas colindantes.

De inmediato se activó el Código Rojo y se desplegó un amplio operativo en el sitio. Elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero acordonaron el área para evitar nuevos accidentes, mientras personal del heroico Cuerpo de Bomberos y servicios urbanos inició las labores para contener riesgos y coordinar el retiro de los desechos. Asimismo, paramédicos que acudieron al sitio valoraron al conductor del tráiler, quien presentó únicamente golpes menores, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Imágenes aéreas muestran la severa afectación vial luego de la volcadura de un tráiler cargado con toneladas de basura en la avenida 20 de Noviembre, en Nicolás Romero, Estado de México. El tránsito permanece colapsado. #ExpresoDeLaMañana con @estarc62 | #nmásforo |… pic.twitter.com/fFRKB0V61e — N+ FORO (@nmasforo) January 20, 2026

Las autoridades informaron que ya se pidió el apoyo de otros camiones para realizar el traspaleo de la basura y liberar la vialidad. De acuerdo con los cuerpos de emergencia, las labores de limpieza podrían prolongarse varias horas, por lo que no se descarta que la circulación se restablezca hasta avanzado el día.

¡Toma precauciones si usarás esta vía para viajar de la Ciudad de México (CDMX) al Edomex!

