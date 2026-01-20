Brote de sarampión no afectará al Mundial 2026, presentan la credencial del Servicio Universal de Salud y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 20 de enero, conoce que la Secretaría de Salud aseguró que los recientes brotes de sarampión en el país no representan un riesgo para el Mundial 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Registran fuerte granizada en Teotihuacán

Una fuerte granizada ocurrió el pasado domingo 18 de enero de 2026, en municipios como San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán; el INAH comunicó que no hubo afectaciones en la zona de los monumentos prehispánicos ni en los museos de la Cultura Teotihuacana y de los Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente.

Inicia en marzo credencialización del Servicio Universal de Salud

Desde el 2 de marzo, el Gobierno Federal iniciará la credencialización del Servicio Universal de Salud, con el cual los ciudadanos podrán acceder a cualquier institución de salud independientemente de su derechohabiencia, anunció el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark.

Descartan que brote de sarampión afecte al Mundial 2026

La Secretaría de Salud aseguró que los recientes brotes de sarampión en México no representan un riesgo para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto durante la conferencia matutina del 20 de enero; además, el titular de la dependencia afirmó que la situación sanitaria se encuentra bajo control.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD? Análisis: Top 3 de las noticias más relevantes en México



Con Casa Ley, le presentamos las noticias más importantes y de mayor impacto en nuestro país uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83DuDCC8uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma #NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/LIIhyEHaUn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Fuente. Tribuna del Yaqui