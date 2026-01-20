Clima México HOY: Conagua prevé LLUVIAS fuertes y FRÍO marcarán este martes 20 de enero

Ciudad de México.- El clima en México para este martes 20 de enero de 2026 presentará condiciones variadas que podrían afectar actividades cotidianas en varias regiones del país. Desde lluvias intensas en algunos estados hasta temperaturas muy bajas durante la mañana, el pronóstico indica la necesidad de mantenerse informado para tomar precauciones, especialmente en traslados por carretera y en zonas vulnerables a encharcamientos o heladas.

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se posicionará sobre el noroeste y occidente del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación favorecerá lluvias de consideración en varias entidades del norte y occidente. A la par, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe mantendrá condiciones inestables en amplias zonas del centro, sur, oriente y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán.

Además, un sistema frontal recorrerá la frontera norte y noreste de México, con desplazamiento hacia el norte del golfo de México, lo que propiciará lluvias en entidades del noreste. Durante la mañana y la noche continuará un ambiente frío a muy frío, acompañado de bancos de niebla en regiones de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Valle de México.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las lluvias más intensas se esperan en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit, donde se prevén lluvias puntuales fuertes. En estados como Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Estado de México (Edomex), Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo se pronostican intervalos de chubascos. En tanto, Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México (CDMX), Tabasco, Campeche y Yucatán podrían registrar lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de temperaturas en México

En contraste, durante la tarde se mantendrán temperaturas elevadas en regiones del occidente y sur del país. Se esperan valores máximos de entre 35 y 40°C en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas, mientras que Sinaloa y Nayarit podrían alcanzar máximas de 30 a 35°C.

Por la mañana, el frío será relevante en zonas serranas del norte y centro. Chihuahua y Durango registrarán temperaturas mínimas de hasta -10°C con heladas, mientras que regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca presentarán valores entre -5 y 0 grados. Otras zonas serranas del país tendrán temperaturas de 0 a 5°C.

