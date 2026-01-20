Ciudad de México.- La Credencial de Servicio de Salud será parte de una nueva estrategia del Gobierno Federal, en la cual se busca integrar el sistema de salud pública a la digitalización y acceso gratuito y universal a la atención médica. El día martes 20 de enero del 2026 se dio a conocer el inicio del proceso donde se busca que cualquier persona pueda recibir los servicios de las diferentes instituciones de salud, como lo son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, instituciones nacionales de salud, entre otros, independientemente de su afiliación o lugar de residencia.

El registro comenzará a partir del 1 de marzo de 2026 y continuará hasta diciembre del mismo año. El secretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, comentó que la credencial será lo que identifique a las personas usuarias de salud pública en todo el país; a su vez, detalló que la credencial incluirá datos personales, incluyendo tipo de sangre y la donación de órganos.

Credencial de Servicio de Salud: conoce la nueva iniciativa del gobierno federal para la salud pública

La credencial contará con dos versiones, la física y la digital:

Física: La cual servirá como identificación oficial en unidades médicas, será una tarjeta plástica donde vendrán tus datos personales, como lo son CURP, nombre, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad, además de contar con un código QR para validar y tener un acceso rápido al expediente clínico. Digital: La obtendrás mediante una aplicación móvil, la que contará con actualización en tiempo real sin la necesidad de portar el plástico y estará disponible a partir de abril de 2026.

Ambas credenciales serán una herramienta para garantizar el acceso a los servicios de salud; se podrá conocer la vigencia de derechos, la institución a la que está afiliada y cuál es la clínica de atención primaria que les corresponde; también se contará con un expediente médico electrónico.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la credencialización es un gran paso para el derecho constitucional a la salud. Señalo que contar con el expediente médico electrónico permitirá que el personal de salud conozca el historial médico del paciente, por lo cual se obtendrá una mejor atención.

uD83EuDEAA El @GobiernoMX anunció la implementación de una nueva credencial del Servicio Universal de Salud con el objetivo de que la población pueda atenderse en cualquier institución pública.



La medida permitirá la creación de un expediente electrónico único.https://t.co/Sg5iTBxPoo — Animal Político (@Pajaropolitico) January 20, 2026

Para los estados de Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, Michoacán y Tlaxcala, comenzará el registro a partir del día 2 de marzo del 2026; en cambio, para Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Guerrero será para el día 23 de marzo del 2026.

Para el proceso de inscripción es necesario acudir a los módulos especializados con la documentación requerida:

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Identificación del tutor en caso de ser menor de edad.

La credencial impresa se entrega aproximadamente seis semanas después de haber completado el registro y se notificará mediante un SMS o llamada telefónica.

