De todos los megarricos en América Latina, un 20 por ciento corresponde a México

Ciudad de México.- Uno de cada cinco mil millonarios de América Latina es de México, lo que corresponde a un 20 por ciento de su totalidad. En su mayoría, por haber heredado una parte o toda su riqueza. México es característico porque, a diferencia de otros países donde su lista de magnates varía y se va modificando cada dos o tres años, en este país lo único que cambia es el nombre, pero no el apellido, explicó en una entrevista la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Hass.

En un informe de la organización internacional para América Latina y el Caribe, de los 109 mil millones de millonarios que hay en la región, 22 son de origen mexicano, además de acumular una riqueza conjunta de 219 mil millones de dólares, lo que es más de un tercio de lo que poseen todos los magnates de la región.

De todos los megarricos en América Latina, un 20 por ciento corresponde a mexicanos

"En América Latina y el Caribe, la política fiscal recauda poco, de forma injusta y profundiza la desigualdad extrema. La estructura tributaria opera de forma contraria a lo que debería: desaprovecha su potencial de redistribución y protege a quienes más tienen". Señalo el informe 'Riqueza sin control, democracia en riesgo. Porque América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal'.

Oxfam señala que en los próximos años el 62.21 por ciento de la riqueza de los millonarios latinoamericanos será heredado, además de que históricamente ha sido alta la desigualdad en la región. Solo cinco países aplican impuestos al patrimonio neto y apenas nueve gravan herencias o donaciones.

"México es uno de los peores países recaudadores de América Latina", dice Hass, y es claramente en lo fiscal donde pueden verse las presiones del poder económico y el poder político, señalo, ya que prácticamente la mitad de la recaudación viene de los impuestos más regresivos como el IVA, que no hace distinciones entre pobres y ricos. Pese a la llegada de gobiernos progresistas, esta forma de recaudación no se ha movido, sostiene el informe.

El 1% de la población más rica de América Latina acumula el 45% de la riqueza nacional. Frente al 35% de EEUU, el 31% en Asia o el 25% en Europa.



uD83DuDC49En este siglo, la región no ha registrado una tasa inferior al 42%.



¿Te sorprenden estos datos? Te leemosuD83DuDC40



Un gráfico de… pic.twitter.com/HGv4UgJ1zo — El Orden Mundial (@elOrdenMundial) January 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui