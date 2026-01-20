Golpe al crimen organizado: México extradita a 37 líderes criminales a Estados Unidos

Ciudad de México.- Este martes 20 de enero de 2026 se confirmó que el gobierno mexicano entregó al gobierno estadounidense 37 capos mexicanos que se encontraban privados de la libertad en diversos centros penitenciarios del país. Las personas extraditadas eran requeridas por el país vecino al contar con procesos jurídicos en su contra, derivados de sus vínculos con organizaciones criminales y por representar un riesgo para la seguridad pública.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó en sus redes sociales el traslado a Estados Unidos de las 37 personas vinculadas a organizaciones ilícitas, esto como parte de una acción bajo el marco de la cooperación bilateral. Durante la actual administración, ya suman 92 criminales de alto impacto enviados al país estadounidense. El funcionario señaló que la medida se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional, con apego a la constitución y en pleno respeto a la soberanía nacional.

Las personas extraditadas se encontraban recluidas en distintos centros correccionales del país y fueron reubicadas en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México. De ahí partieron al Aeropuerto Internacional de Toluca bajo fuerzas federales. El operativo contó con la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tanto por tierra como por aire.

Los convictos fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, donde enfrentarán procesos judiciales por delitos como tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero. Es importante mencionar que, como condición, no se deberá solicitar la pena de muerte para las personas trasladadas.

Estas acciones tienen como objetivo disminuir la capacidad operativa de los grupos criminales y así evitar que la violencia siga creciendo día con día en México; asimismo, también fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad. La Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC destacaron que la custodia, traslado y entrega formal se realizaron bajo protocolos institucionales y con respeto a los derechos humanos.

