Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3998 de HOY martes 20 de enero

Ciudad de México.- Hoy es martes 20 de enero de 2026 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3998, que celebra los 450 años de la fundación de León, Guanajuato, aquí todos los detalles.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, "conmemorar este aniversario no es únicamente evocar el pasado, sino reconocer el esfuerzo colectivo de generaciones que han construido una ciudad viva, solidaria y visionaria. Celebrar los 450 años de la fundación de León es reafirmar nuestra identidad, honrar nuestra memoria histórica y proyectar, con responsabilidad y esperanza, el futuro de una ciudad que continúa siendo símbolo de trabajo, carácter y orgullo para Guanajuato y para México".

En 1576 se fundó la Villa de León en el Bajío.



A 450 años de su historia, León es hoy una ciudad dinámica que honra su identidad y el esfuerzo de generaciones, proyectándose con orgullo y esperanza hacia el futuro.



— Lotería Nacional (@lotenal) January 20, 2026

¿Cuánto puedes ganar?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3998 de hoy martes 20 de enero de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

37112

Segundo premio 2,550,000 pesos:

25902

Tercer premio 900,000 pesos:

19085

Cuarto premio 240,000 pesos:

28332

Quinto premio 240,000 pesos:

59276

Sexto premio 240,000 pesos:

21533

Séptimo premio 240,000 pesos:

58940

Octavo premio 120,000 pesos:

16949

Noveno premio 120,000 pesos:

42855

Décimo premio 120,000 pesos:

44017

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

36966

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

15511

