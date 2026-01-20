Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3998 de HOY martes 20 de enero

Ciudad de México.- Hoy es martes 20 de enero de 2026 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3998, que celebra los 450 años de la fundación de León, Guanajuato, aquí todos los detalles.
De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, "conmemorar este aniversario no es únicamente evocar el pasado, sino reconocer el esfuerzo colectivo de generaciones que han construido una ciudad viva, solidaria y visionaria. Celebrar los 450 años de la fundación de León es reafirmar nuestra identidad, honrar nuestra memoria histórica y proyectar, con responsabilidad y esperanza, el futuro de una ciudad que continúa siendo símbolo de trabajo, carácter y orgullo para Guanajuato y para México".
¿Cuánto puedes ganar?
- Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series
- Premio por serie: 7 millones de pesos
- Costo del cachito: $30
- Costo de la serie: $600
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3998 de hoy martes 20 de enero de 2026
Premio Mayor 21 millones de pesos:
37112
Segundo premio 2,550,000 pesos:
25902
Tercer premio 900,000 pesos:
19085
Cuarto premio 240,000 pesos:
28332
Quinto premio 240,000 pesos:
59276
Sexto premio 240,000 pesos:
21533
Séptimo premio 240,000 pesos:
58940
Octavo premio 120,000 pesos:
16949
Noveno premio 120,000 pesos:
42855
Décimo premio 120,000 pesos:
44017
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
36966
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
15511
