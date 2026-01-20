Sheinbaum evita dar detalles sobre su encuentro con Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán

Ciudad de México.- Este martes 20 de enero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una reunión con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andy López Beltrán, pero decidió no dar detalles de dicho encuentro. En su conferencia matutina, la mandataria señaló que ellos la buscaron para platicar: "Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo y esencialmente tiene que ver, me buscaron y los saludé. Eso es todo", declaró.

A pesar de la relevancia de los personajes involucrados, Sheinbaum optó por la discreción al ser cuestionada sobre los temas abordados. La mandataria se limitó a señalar que se trató de una charla de carácter institucional y de seguimiento a los avances del movimiento, sin precisar si se discutieron estrategias electorales, la renovación de comités locales o el rumbo ideológico que tomará el partido durante su sexenio.

La presidenta señaló que Luisa Alcalde y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador le informaron sobre "lo que están haciendo y cómo lo están haciendo". "Obviamente, yo soy presidenta de todas las mexicanas y mexicanos, pero los recibo para escuchar lo que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos", señaló.

El silencio ha generado una ola de especulaciones en el círculo político. Para algunos analistas, la presencia de López Beltrán en Palacio Nacional subraya el peso que el hijo del expresidente mantiene en la estructura interna y en la toma de decisiones estratégicas del partido guinda. La falta de una agenda pública para este encuentro refuerza la percepción de que se están trazando las rutas críticas para las próximas etapas de la llamada Cuarta Transformación.

Por su parte, Luisa María Alcalde tampoco emitió declaraciones detalladas, manteniendo la línea de unidad que ha caracterizado a la dirigencia actual. La opinión pública permanece a la espera de señales claras sobre cómo se coordinará el Gobierno Federal de México con la maquinaria partidista, especialmente en un contexto donde la consolidación de las reformas constitucionales requiere de una disciplina interna firme.

