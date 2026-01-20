Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 20 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 20 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Esta mañana, a las 6:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura en el Palacio Nacional. Exigen aumento salarial, regularización de contratos y homologación de condiciones laborales entre instituciones culturales. No se descartan bloqueos viales como medida de protesta, porque se espera un aforo de 200 personas.

De igual forma, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán miembros de defraudados por la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Exigen la reestructuración inmediata y la devolución al 100 por ciento de sus ahorros e inversiones por parte de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO/CAME), así como cárcel para todos los responsables.

Marchas y Movilizaciones para este martes 20 de enero

Asimismo, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se verán integrantes de Colectiva Minerva en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, colonia San Rafael. Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual y que se actúe con perspectiva de género, garantizando el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de la persona agraviada. Es necesario mencionar que se espera un aforo de aproximadamente 20 personas.

uD83DuDEA8 Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Av. Río Churubusco y Av. Canal de Tezontle, colonia Carlos Zapata Vela, @IztacalcoAl.



uD83DuDEA8#911CDMX

uD83DuDCF9#OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 20, 2026

Por su parte, a las 13:00 horas, en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez, se concentrará el Colectivo Plataforma 4:20 en Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México; Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles; así como Cto. Interior, Avenida Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, col. Ermita. Iniciarán talleres de reducción de riesgos, promoción del uso responsable del espacio público y expresiones culturales, con apoyo de organizaciones como la Comunidad LGBT y Mujeres Cannábicas en Resistencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui